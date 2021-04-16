«Ак Барс» и «Авангард» показали, к чему должна стремиться КХЛ. Лиге катастрофически не хватает интриги

Безликая предсказуемость — вот что представляет из себя сейчас Кубок Гагарина.

Финал Восточной конференции КХЛ в этом году получился на удивление ярким. Спортивные (и не только) скандалы, огненные цитаты, красивые голы и запоминающиеся сейвы. Но главное — закрученная донельзя интрига, которая жила до последней секунды.

Впервые за долгое время мы действительно с интересом следили за хоккеем, а сами матчи Кубка Гагарина стали общественно важным событием. Эта серия вдохнула вторую жизнь в увядающую последние годы лигу, но главное — стала примером, на который в дальнейшем стоит ориентироваться боссам КХЛ.

Финал «Востока» резко контрастирует с унылым плей-офф

Многие с иронией восприняли слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли о том, что серия с «Ак Барсом» достойна экранизации. А зря! Хартли действительно искренне восхищался драматургией и радовался тому, какой прекрасный продукт создает лига, в которой он работает. Когда тренер с таким опытом говорит о том, что никогда в жизни не видел ничего похожего на финал «Востока», — это знак качества. Между прочим, он Кубок Стэнли с «Колорадо» выигрывал, причем две серии были семиматчевыми.

Не менее важны и другие его слова после матча: «Хоккей — это не компьютер. Это быстрая и активная игра. Сейчас все пытаются все анализировать, что у меня вызывает улыбку. Как бы ты не выстраивал план на игру, после того как шайба брошена на лед, планы на матч остаются планами». Тренер омской команды вроде бы говорит очевидные вещи — в хоккейном матче слишком много неизвестных.

Но это не совсем так. Вот именно что последние сезоны КХЛ как раз и приучили нас к практически полной предсказуемости результатов. Возьмем даже текущий плей-офф — какие серии, помимо битвы Казани и Омска, вы запомнили? Первый раунд — все команды с высоким посевом проходят дальше. Почти все не испытывают практически никаких проблем. Дольше всех сопротивлялся «Барыс» в серии против «Металлурга», но и там все так или иначе было ясно. Локальные проблемы возникали у СКА с минским «Динамо», у московского «Динамо» с «Северсталью», но реального вопроса о победителе в серии не стояло.

Второй раунд был поинтереснее, но все равно вышел безликим. Владимир Крикунов со своим суперзвеном так и не стал реальной проблемой для Питера, «Металлург» напугал омичей резвой атакой, но и сам был не прочь пропустить по несколько шайб за игру, «Салават Юлаев» вообще выключился в матчах с «Ак Барсом», хотя, казалось бы, дерби! Да, до семи игр доигрались ЦСКА и «Локомотив», но все же контроль над ситуацией армейцы сохраняли и в решающей встрече не дали ярославцам ни шанса.

Тенденция последних лет — уверенные победы фаворита

И как же потрясающе на фоне этой безнадежной серости смотрится серия «Ак Барса» и «Авангарда»! Если в ней и была логика, то совершенно сумасшедшая. Интересно, ради чего Дмитрия Квартальнова спрашивали после игры, проигрывал ли он дома четыре матча плей-офф в одной серии? Это едва ли не уникальное событие для нашего хоккея. По крайней мере, такого, чтобы абсолютно все игры брали только гости, в истории Кубка Гагарина точно не случалось.

Как проходит рядовой раунд плей-офф? Команда с более высоким посевом либо выигрывает у себя дома оба матча, либо отдает сопернику один. Затем на площадке соперника они обмениваются победами и дальше все решают либо в шести матчах — либо в семи. И это еще в лучшем случае. В худшем все заканчивается в четырех-пяти встречах с победой фаворита. Преимущество своего поля играет ключевую роль не столько за счет поддержки зрителей, а скорее из диспозиции сил. Ведь дома играют те, кто был лучше в регулярке, а значит, те, у кого чаще всего сильнее состав, больше финансовых и административных возможностей. Это ожидаемый победитель, успех которого никого не удивляет. Потому что так и должно быть, это просчитывалось. В данном случае хоккей — это компьютер.

Хоккей, как и любой другой спорт сейчас, конкурирует с большим количеством различных развлечений. И главное его конкурентное преимущество — это непредсказуемость. Сценарий фильма или пьесы давно известен и написан, слова песен на концерте тоже вряд ли поменяют, а вот результат матча точно не скажет до его конца никто. И поэтому четкая прогнозируемость плей-офф КХЛ в последние годы — большая, глобальная проблема лиги. Какой смысл мне болеть и переживать за свою команду, если она и так выиграет? (Если вы болеете за фаворита.) Зачем мне тратить нервы и переживать за клуб в битве с титаном, где шансов на победу все равно почти не будет? (Если вы за андердога.) Зачем мне вообще смотреть этот хоккей, когда еще в сентябре все говорили о том, что в финале будет играть ЦСКА? (Если вы нейтральный зритель.)

Сезон на сезон не приходится, но тенденция по снижению интриги в лиге неуклонна. Вспомним хотя бы тот факт, что за последние шесть розыгрышей Кубка Гагарина на Западе пять раз встречались между собой ЦСКА и СКА. О какой непредсказуемости может идти речь, если половина клубов лиги не могут попасть даже в полуфинал? Зачем эти команды вообще тогда существуют — это массовка для армейского дерби? С каждым годом все меньше количество семиматчевых серий, с каждым следующим розыгрышем победа команды с низким посевом становится все более редким событием.

А ведь так было не всегда! До сих пор у многих в памяти совершенно удивительный плей-офф сезона-2013/14, когда «Локомотив» на флажке попал в розыгрыш с восьмого места и выбил из битвы за кубок победителя регулярки сначала «Динамо», а затем и СКА. На другом фронте скромная «Сибирь» выносит «Ак Барс» Зинэтуллы Билялетдинова, «Салават Юлаев» устраивает триллер с «Торпедо», «Донбасс» бьется на фоне войны в Донецке, пражский «Лев» становится первым иностранным финалистом лиги, а Майк Кинэн выдает со своим «Металлургом» едва ли не лучший финал кубка в истории.

Еще раньше в финал выходили замечательный «Атлант» Милоша Ржиги, ХК МВД Олега Знарка, «Динамо Рига» выносила московское «Динамо» и СКА. Да тот же «Авангард» из самого первого розыгрыша КХЛ — чем не история о команде-золушке? Клуб, который вообще случайно попал в плей-офф с самого последнего места, отправляет в отпуск одного главного фаворита и остается в 16 секундах от победы над вторым...

Сейчас же единственное светлое пятно — финал «Востока». И хорошо, что магия притягивать на себя киносюжеты от Ильи Ковальчука до сих пор работает. Как бы это ни было смешно, но в Голливуде до такого действительно додуматься не смогут. Спорт тем и обыгрывает искусство, что он не подвластен даже своему создателю. КХЛ, по-хорошему, должна бы поддерживать эту конкуренцию, развивать команды второго эшелона и реагировать на негативные тенденции. Хочется верить, что, глядя на рекордный интерес к матчам «Ак Барса» и «Авангарда», мотивации к такой работе у функционеров лиги будет больше. А Ковальчук сохранит свою магию и в финале, ведь последнее, что хочется увидеть после феерии в Казани, — унылые 4-0 от команды Никитина. Вряд ли даже фанатов ЦСКА они сильно обрадуют.