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Ротенберг рассчитывает, что Воронков может сыграть за сборную России на ЧМ

17:33
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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал вызов в состав сборной России нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, который получил перелом челюсти в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

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«Дмитрий Воронков сейчас находится в расположении сборной. На базе в Новогорске он, как и еще несколько хоккеистов, занимаются по индивидуальной программе. Дмитрий постепенно восстанавливается, занимается в зале и на льду. В ближайших контрольных матчах он не сможет принять участие.

Мы рассчитываем, что он вернется в общую группу к 9 мая. Травма неприятная, но излечимая. Дима сделал мужественный поступок — заблокировал бросок, приняв его на себя. Мы рассчитываем, что он сможет помочь сборной, такие самоотверженные игроки очень нужны", — цитирует «РИА Новости» слова Ротенберга со ссылкой на ФХР.

В полуфинале плей-офф «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счетом 4-3 в серии и вышел в финал Кубка Гагарина. 20-летний Воронков набрал 10 (6+4) очков в 15 встречах турнира.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210421/voronkov-1729321310.html

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