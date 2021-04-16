Председатель совета директоров «Авангарда» прокомментировал выход команды в финал Кубка Гагарина

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов подвел итоги полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4-3 в серии).

— Отрадно, что мы второй полный сезон доходим до финала, — сказал Крылов в интервью пресс-службе клуба. — У нас уже есть определенный опыт: он хоть и негативный, но в любом случае многие ребята играли в финале, знают, что это такое. Хорошия игра, мне кажется, очень сложная серия — семь матчей, овертайм... Это войдет в историю омского хоккея большими, яркими буквами!

— Серия с «Ак Барсом» сопровождалась не только хоккейными вещами, но и околохоккейными. В том числе, много обсуждали судейство. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Я знаю, что многие хотели, чтобы мы писали какие-то письма, выступали в СМИ. Но мне казалось, что мы наоборот, должны были оградить команду от этих негативных комментариев: она должна была готовиться к матчам и выигрывать, выгрызать эту серию. Не в моих правилах жаловаться, каждый должен заниматься своим делом: те, кто должен был, писали официальные запросы, тот, кто должен был, встречался и разъяснял нашу позицию. Результат налицо — мы в финале!

В финальной серии «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Первый матч пройдет в Москве 18 апреля.