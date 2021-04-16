Пять хоккеистов «Ак Барса» вызваны в сборную России

Штаб сборной России дополнительно вызвал 6 игроков для подготовки к чемпионату мира, информирует пресс-служба национальной команды.

Команду пополнят следующие игроки: Михаила Науменкова («Салават Юлаев»), Тимура Билялова, Никиту Лямкина, Дмитрия Юдина, Артема Галимова и Дмитрия Воронкова (все — «Ак Барс»).

Напомним, 16 апреля был объявлен состав сборной России на матчи Еврочелленджа с командой Белоруссии, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля и станут подготовительным этапом к чемпионату мира.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.