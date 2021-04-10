Замешан ли «Ак Барс» в деле Емелина, приедет ли Свечников, останется ли Квартальнов. Интервью с генменеджером клуба
— Вы как-то замешаны в истории с Емелиным?
— Сто процентов — нет. Ни «Ак Барс», ни Казань к тому, что случилось с Алексеем, отношения не имеют. Как и все остальные в нашем хоккее, мы очень сильно переживаем за парня. Желаем ему здоровья.
— Клуб помогал с трансфером Емелина в Москву?
— Я не в курсе ситуации, ей занимались другие люди. Я улетел с командой на следующий день, поэтому не могу вам сказать.
— Будет ли уволен Дмитрий Квартальнов, если вы проиграете «Авангарду»?
— Нет. Я думаю, что нет. В этом сезоне был сделан большой шаг, в том числе с точки зрения развития молодых игроков. В основную команду стали привлекать много наших воспитанников. Мы заняли первое место на «Востоке» в регулярном чемпионате, сейчас боремся за выход в финал Кубка Гагарина. Как минимум у нас есть бронзовые медали, но мы, конечно, хотим большего. Мое мнение — главный тренер останется.
— Клуб потратил много денег не для того, чтобы стать бронзовыми призерами.
— Все ведущие клубы теперь тратят одинаково — 900 миллионов рублей или чуть меньше. Хоккей же у нас теперь другой, болельщикам он нравится. У нас уже полный стадион, такой посещаемости давно не было.
— Неужели вам нравится хоккей «Ак Барса»? Особенно в плей-офф.
— Ну посмотрите, какой сейчас хоккей в параллельной серии ЦСКА — СКА. По бортам, без моментов. Я такой хоккей вообще не могу смотреть. У нас есть борьба, какие-то идеи. Хартли — Квартальнов, кто кого переиграет. Мне больше симпатичен «Восток».
— То есть контракт будет продлен?
— Это решение принимает президент клуба. Я пока высказал только свое мнение. Я как генменеджер доволен работой Квартальнова, вижу, как работают команда и тренерский штаб, очень много времени уделяют молодым ребятам. Хорошо выступают «Барс» в ВХЛ и «Ирбис» в МХЛ.
— Почему так мало играет Зарипов?
— У него были травмы. Сначала его подломил коронавирус. Из-за него он не играл почти месяц. Потом были травмы, и до сих пор есть проблемы со здоровьем. Он сыграл две игры, внес свой вклад, очень помог в раздевалке.
— Удивлены были первыми результатами серии с «Авангардом» — двум поражениям в домашних матчах?
— Первая игра, считаю, была на нашей стороне. Два нелепых гола... К тому же мы рано закончили предыдущую серию, а «Авангард» был в игровом тонусе. Я думаю, это сказалось.
— Можно ли назвать сезон успешным после победы над «Салаватом Юлаевым»?
— Я считаю, что да. Знаете, какой был праздник в Татарстане? 4-0! Но вы сами видели все игры. Только первая сложилась более-менее просто, а в остальных были овертаймы, победы в одну шайбу. Это был для нас большой успех.
— Правда ли, что к вам может вернуться Владимир Ткачев?
— Нет, это разговоры.
— Объясните ситуацию с Александром Ховановым.
— 30 апреля у него заканчивается контракт. У нас есть договоренность с «Миннесотой» о том, что он вернется туда. Дальше будет видно. Если он не подойдет им — у нас хорошие отношения с их руководством. Хованов — наш воспитанник, мы ему всегда дадим шанс.
— Куда делся защитник Валиев?
— В Америке.
— А что он там делает?
— Надо спросить у него. Мы его приглашали, но с его стороны были определенные запросы, которые нас не устраивали.
— Но он же не играет, пропадает для хоккея.
— Это проблемы его и его агента. В основном — агента.
— Евгений Свечников выставлен на драфт отказов. Ждать его в «Ак Барсе»?
— Мы с ним всегда на связи, вели серьезные переговоры. После травмы он должен был к нам приехать, но потом «Детройт» ему сделал предложение, и Евгений решил год доиграть в Америке. А брать его до Нового года и отпускать нам было неинтересно. Но сейчас мы его ждем. Да и вообще, всегда ждем своих воспитанников, особенно Свечникова. И не только старшего, но и младшего. Надеюсь, с ним лучше пойдет большинство.
— У Станислава Галиева также заканчивается контракт.
— У нас много у кого заканчивается контракт. Но во время плей-офф мы ни с кем не ведем переговоры, такова политика нашего клуба. Мы бы хотели оставить костяк нынешней команды, и надеюсь, что он все же останется.
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