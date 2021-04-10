Замешан ли «Ак Барс» в деле Емелина, приедет ли Свечников, останется ли Квартальнов. Интервью с генменеджером клуба

Генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов не стал прятаться от острых вопросов по ходу напряженного финала конференции.

— Вы как-то замешаны в истории с Емелиным?

— Сто процентов — нет. Ни «Ак Барс», ни Казань к тому, что случилось с Алексеем, отношения не имеют. Как и все остальные в нашем хоккее, мы очень сильно переживаем за парня. Желаем ему здоровья.

— Клуб помогал с трансфером Емелина в Москву?

— Я не в курсе ситуации, ей занимались другие люди. Я улетел с командой на следующий день, поэтому не могу вам сказать.

— Будет ли уволен Дмитрий Квартальнов, если вы проиграете «Авангарду»?

— Нет. Я думаю, что нет. В этом сезоне был сделан большой шаг, в том числе с точки зрения развития молодых игроков. В основную команду стали привлекать много наших воспитанников. Мы заняли первое место на «Востоке» в регулярном чемпионате, сейчас боремся за выход в финал Кубка Гагарина. Как минимум у нас есть бронзовые медали, но мы, конечно, хотим большего. Мое мнение — главный тренер останется.

— Клуб потратил много денег не для того, чтобы стать бронзовыми призерами.

— Все ведущие клубы теперь тратят одинаково — 900 миллионов рублей или чуть меньше. Хоккей же у нас теперь другой, болельщикам он нравится. У нас уже полный стадион, такой посещаемости давно не было.

— Неужели вам нравится хоккей «Ак Барса»? Особенно в плей-офф.

— Ну посмотрите, какой сейчас хоккей в параллельной серии ЦСКА — СКА. По бортам, без моментов. Я такой хоккей вообще не могу смотреть. У нас есть борьба, какие-то идеи. Хартли — Квартальнов, кто кого переиграет. Мне больше симпатичен «Восток».

— То есть контракт будет продлен?

— Это решение принимает президент клуба. Я пока высказал только свое мнение. Я как генменеджер доволен работой Квартальнова, вижу, как работают команда и тренерский штаб, очень много времени уделяют молодым ребятам. Хорошо выступают «Барс» в ВХЛ и «Ирбис» в МХЛ.

Рафик Якубов. Фото ХК «Ак Барс»

— Почему так мало играет Зарипов?

— У него были травмы. Сначала его подломил коронавирус. Из-за него он не играл почти месяц. Потом были травмы, и до сих пор есть проблемы со здоровьем. Он сыграл две игры, внес свой вклад, очень помог в раздевалке.

— Удивлены были первыми результатами серии с «Авангардом» — двум поражениям в домашних матчах?

— Первая игра, считаю, была на нашей стороне. Два нелепых гола... К тому же мы рано закончили предыдущую серию, а «Авангард» был в игровом тонусе. Я думаю, это сказалось.

— Можно ли назвать сезон успешным после победы над «Салаватом Юлаевым»?

— Я считаю, что да. Знаете, какой был праздник в Татарстане? 4-0! Но вы сами видели все игры. Только первая сложилась более-менее просто, а в остальных были овертаймы, победы в одну шайбу. Это был для нас большой успех.

— Правда ли, что к вам может вернуться Владимир Ткачев?

— Нет, это разговоры.

— Объясните ситуацию с Александром Ховановым.

— 30 апреля у него заканчивается контракт. У нас есть договоренность с «Миннесотой» о том, что он вернется туда. Дальше будет видно. Если он не подойдет им — у нас хорошие отношения с их руководством. Хованов — наш воспитанник, мы ему всегда дадим шанс.

— Куда делся защитник Валиев?

— В Америке.

— А что он там делает?

— Надо спросить у него. Мы его приглашали, но с его стороны были определенные запросы, которые нас не устраивали.

— Но он же не играет, пропадает для хоккея.

— Это проблемы его и его агента. В основном — агента.

— Евгений Свечников выставлен на драфт отказов. Ждать его в «Ак Барсе»?

— Мы с ним всегда на связи, вели серьезные переговоры. После травмы он должен был к нам приехать, но потом «Детройт» ему сделал предложение, и Евгений решил год доиграть в Америке. А брать его до Нового года и отпускать нам было неинтересно. Но сейчас мы его ждем. Да и вообще, всегда ждем своих воспитанников, особенно Свечникова. И не только старшего, но и младшего. Надеюсь, с ним лучше пойдет большинство.

— У Станислава Галиева также заканчивается контракт.

— У нас много у кого заканчивается контракт. Но во время плей-офф мы ни с кем не ведем переговоры, такова политика нашего клуба. Мы бы хотели оставить костяк нынешней команды, и надеюсь, что он все же останется.