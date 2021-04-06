Знарок подписал с «Динамо» контракт по схеме «1+1»

По информации «СЭ», Олег Знарок станет главным тренером московского «Динамо».

Специалист подписал контракт по схеме «1+1», в ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

58-летний тренер уже возглавлял «Динамо» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина. С 2018 по 2021 год Знарок тренировал московский «Спартак». Два сезона подряд он выводил красно-белых в плей-офф КХЛ и оба раза вылетал в первом раунде.

(Артур Хайруллин)