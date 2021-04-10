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«Ак Барс» опроверг причастность к ситуации вокруг защитника «Авангарда» Емелина

17:55
Алексей Емелин. Фото photo.khl.ru
Алексей Емелин. Фото photo.khl.ru
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов опроверг причастность к ситуации вокруг защитника «Авангарда» Алексея Емелина.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;.Замешан ли «Ак Барс» в деле Емелина, приедет ли Свечников, останется ли Квартальнов. Интервью с генменеджером клуба

Напомним, что хоккеист почувствовал недомогание в три часа ночи после первого матча серии с казанским клубом. Практически сразу же его в сознании госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Медики после получения анализов диагностировали у Емелина токсический шок печени, однако не определили его конкретную причину.

Позже издание «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Татарстан сообщило, что в анализах Алексея обнаружены следы опиатов и каннабиноидов. «Авангард» назвал эту новость провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важными матчами финала конференции.

8 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что врачи НИИ им. Склифосовского не нашли наркотиков в крови Емелина. По версии медиков, причиной острой печеночной недостаточности могла стать передозировка обезболивающими препаратами.

— Вы как-то замешаны в истории с Емелиным?

— Сто процентов — нет. Ни «Ак Барс», ни Казань к тому, что случилось с Алексеем, отношения не имеют. Как и все остальные в нашем хоккее, мы очень сильно переживаем за парня. Желаем ему здоровья.

— Клуб помогал с трансфером Емелина в Москву?

— Я не в курсе ситуации, ей занимались другие люди. Я улетел с командой на следующий день, поэтому не могу вам сказать.

(Алексей Шевченко)

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