Россия выиграла лишь один полуфинал ЮЧМ за 11 последних лет. Пора менять ситуацию!

Матвей Мичков стал седьмым игроком, который забил 10 голов за турнир.

Юниорская сборная России в пятый раз в истории встретилась со сборной Белоруссии на чемпионате мира и одержала пятую победу (5:2). При этом средняя результативность белорусов до сих пор недотягивает до гола за игру. Тогда как россияне в пяти встречах с западными соседями забросили 45 шайб, одержав две самых крупных победы в истории — 18:1 и 11:0.

Матчи сборных России и Белоруссии на ЮЧМ.

Благодаря второй подряд победе над белорусами россияне вернулись к позитивному балансу в четвертьфинальных матчах чемпионата мира. За выход в полуфинал сборная России по два раза обыграла швейцарцев и белорусов, по разу — шведов, финнов, немцев и словаков.

Матчи сборной России в четвертьфиналах ЮЧМ.

Зато в полуфиналах российские юниоры одержали семь побед в 12 матчах, выиграв, правда, всего один матч за выход в финал из пяти последних. До победы над американцами в 2019 году россияне ждали полуфинальных успехов целых десять лет — со времен разгрома финнов на ЮЧМ-2009. При этом полуфиналы 2010, 2011, 2013 и 2017 годов оказывались для сборной России неудачными.

6 мая в полуфинале ЮЧМ-2021 команда Альберта Лещева сыграет с финнами. С ними счет полуфиналов пока равный: в 2009-м победили россияне, а восемь лет спустя — финны.

Сборная России в полуфиналах ЮЧМ.

Лидер сборной России Матвей Мичков стал седьмым игроком в истории юниорских чемпионатов мира, которому удалось забить десять за один турнир. 16-летний форвард системы СКА сравнялся с результатами финнов Раялы и Пулккинена, на одну шайбу отстает от Ковальчука и Кучерова, на четыре — от делящих рекорд турнира россиянина Овечкина и американца Кофилда.