Хоккей
Юниорская сборная
Статьи
Новости Фото Видео Все материалы
Статьи   //    Хоккей   //    Юниоры

Русский юниор творит историю — покер и хет-трик на одном ЮЧМ! Мичков гонится за вечными рекордами Овечкина

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 15:30
Матвей Мичков. Фото ФХР Самые крупные победы сборной России на ЮЧМ. Российские хоккеисты с 3+ голами в матчах ЮЧМ. Лучшие российские снайперы ЮЧМ. Лучшие 16-летние снайперы ЮЧМ.
Матвей Мичков. Фото ФХР
Теги:
Девять голов Матвея Мичкова в четырех матчах юниорского чемпионата мира-2021 — фантастический результат.
Хоккеисты юниорской сборной России.Россия заняла второе место в группе, но с Канадой до финала точно не сыграет. Расклады на плей-офф ЮЧМ

Разгромив чехов в четвертом матче группового этапа со счетом 11:1, в третий раз в истории юниорских чемпионатов мира сборная России победила соперников с преимуществом более девяти шайб.

Более уверенные победы россияне одерживали лишь над сборной Белоруссии. В 2002 году западные соседи получили 11 безответных шайб, а в 2000-м ответили одним голом на 18 российских.

Самые крупные победы сборной России на ЮЧМ.
Самые крупные победы сборной России на ЮЧМ.

Лидер сборной России Матвей Мичков, дважды огорчивший американцев и четырежды немцев, забил в ворота чехов три гола и стал третьим российским игроком, сделавшим два хет-трика на одном турнире. Ранее подобное удавалось Александру Овечкину в 2002 году и Илье Ковальчуку, который 20 лет назад отгрузил по три шайбы в полуфинале и финале мирового первенства.

За последние 15 лет двумя хет-триками на одном ЮЧМ отмечались только канадец Коннор Макдэвид и два американца — Коул Кофилд и Джек Хьюз.

Российские хоккеисты с 3+ голами в матчах ЮЧМ.
Российские хоккеисты с 3+ голами в матчах ЮЧМ.

В списке лучших российских снайперов первенства Мичков, которому возраст позволит съездить и на ЮЧМ-2022, уже сейчас поднялся на пятую строчку, которую делит с Евгением Малкиным.

В четвертьфинале форвард из системы СКА вполне может догнать Никиту Кучерова и Евгения Кузнецова, да и результат Ильи Ковальчука не выглядит недостижимым для Мичкова. А вот 23 гола Александра Овечкина кажутся пока рекордом на все времена.

Лучшие российские снайперы ЮЧМ.
Лучшие российские снайперы ЮЧМ.

Любопытно, что 14 из 23 голов Овечкин забил на первом для себя турнире — в 2002 году, в 16 лет. Его ровесник Мичков пока отстает от выдающегося предшественника, деля второе место в истории со швейцарцем Кевином Роми, который, правда, на девять голов потратил в два раза больше матчей.

Лучшие 16-летние снайперы ЮЧМ.
Лучшие 16-летние снайперы ЮЧМ.

Читайте также

В КХЛ открылся трансферный рынок. Представляем самые удивительные переходы игроков и тренеров
Премьер Чехии вызвал главу минюста из-за заявлений по взрывам во Врбетице
Фото: обнаженная Рената Литвинова в сауне
Ставший смертельным для сумоиста бросок попал на видео (18+)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
2
Офсайд