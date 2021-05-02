Девять голов Матвея Мичкова в четырех матчах юниорского чемпионата мира-2021 — фантастический результат.

Разгромив чехов в четвертом матче группового этапа со счетом 11:1, в третий раз в истории юниорских чемпионатов мира сборная России победила соперников с преимуществом более девяти шайб.

Более уверенные победы россияне одерживали лишь над сборной Белоруссии. В 2002 году западные соседи получили 11 безответных шайб, а в 2000-м ответили одним голом на 18 российских.

Самые крупные победы сборной России на ЮЧМ.

Лидер сборной России Матвей Мичков, дважды огорчивший американцев и четырежды немцев, забил в ворота чехов три гола и стал третьим российским игроком, сделавшим два хет-трика на одном турнире. Ранее подобное удавалось Александру Овечкину в 2002 году и Илье Ковальчуку, который 20 лет назад отгрузил по три шайбы в полуфинале и финале мирового первенства.

За последние 15 лет двумя хет-триками на одном ЮЧМ отмечались только канадец Коннор Макдэвид и два американца — Коул Кофилд и Джек Хьюз.

Российские хоккеисты с 3+ голами в матчах ЮЧМ.

В списке лучших российских снайперов первенства Мичков, которому возраст позволит съездить и на ЮЧМ-2022, уже сейчас поднялся на пятую строчку, которую делит с Евгением Малкиным.

В четвертьфинале форвард из системы СКА вполне может догнать Никиту Кучерова и Евгения Кузнецова, да и результат Ильи Ковальчука не выглядит недостижимым для Мичкова. А вот 23 гола Александра Овечкина кажутся пока рекордом на все времена.

Лучшие российские снайперы ЮЧМ.

Любопытно, что 14 из 23 голов Овечкин забил на первом для себя турнире — в 2002 году, в 16 лет. Его ровесник Мичков пока отстает от выдающегося предшественника, деля второе место в истории со швейцарцем Кевином Роми, который, правда, на девять голов потратил в два раза больше матчей.