Мичков так и не догнал Овечкина по голам за один ЮЧМ. Но может побить другой его рекорд

В следующем году Матвей может принять участие в еще одном турнире.

16-летний Матвей Мичков не только стал лучшим бомбардиров и снайпером юниорского чемпионата мира, но и получил награду лучшему нападающему турнира. Форвард системы СКА стал первым российским полевым игроком, которого ИИХФ отметила по итогам ЮЧМ. После того, как в 2011 году приз получил Никита Кучеров, награды доставались только вратарям — Илье Самсонову, Максиму Жукову и Ярославу Аскарову. А вот до Кучерова лучшими форвардами признавались Егор Шастин, Илья Ковальчук, Николай Жердев, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Кирилл Петров.

Россияне, признанные лучшими в своем амплуа на ЮЧМ. Фото «СЭ»

С 12 голами Мичков занял третье место в истории по голам на одном ЮЧМ. В финале юный форвард превзошел результаты Ильи Ковальчука и Никиты Кучерова, но приблизиться к рекордным цифрам Коула Кофилда и Александра Овечкина все-таки не сумел. Сорекордсмены с разницей в 17 лет забросили по 14 шайб.

Хоккеисты, забросившие больше девяти шайб на одном ЮЧМ. Фото «СЭ»

Тем не менее Мичков, которому 17 исполнится только в декабре, подготовил отличный плацдарм для атаки на снайперский рекорд юниорских чемпионатов, который принадлежит Овечкину. Сейчас Матвей делит с Джереми Морином 12-е место по голам на ЮЧМ. Чтобы стать вторым в истории, через год ему нужно отличиться семь раз, чтобы сдвинуть Овечкина с первой строчки — 12.

Лучшие снайперы в истории ЮЧМ. Фото «СЭ»

В финальной встрече Мичков набрал три очка и завершил чемпионат с 16 баллами за результативность, что является седьмым результатом в истории. Чаще Матвея в голевых атаках участвовали три россиянина (Кучеров, Овечкин и Григоренко), два американца (Хьюз и Кофилд), а также финн Раяла. Кстати, еще один наш бомбардир Никита Чибриков в финале очков не набрал и поделил 35-е место в истории, лишь по голам отстав от Овечкина (во втором сезоне), Кузнецова и Якупова.

Лучшие российские бомбардиры ЮЧМ. Фото «СЭ»

Среди 16-летних Мичков расположился на третьей строчке в истории, проиграв все тем же Овечкину и Григоренко. Благодаря трем очкам в финале Матвей обогнал американца О'Салливана, швейцарца Роми и канадца Макдэвида, который, правда, на ЮЧМ играл только в 15 лет.

Лучшие результаты игроков до 17 лет на одном ЮЧМ. Фото «СЭ»

В финале юниорского чемпионата мира сборная России со счетом 3:5 проиграла Канаде, позволив североамериканцам сравнять общий счет противостояния в рамках этого турнира. На счету обеих команд, не пересекавшихся с 2014 года, теперь значится по шесть побед, правда, однажды россияне добились успеха в овертайме. Однако в решающих встречах наблюдается явное преимущество «кленовых листьев» — они взяли оба финала и оба четвертьфинала, отдав лишь минский полуфинал-2004 и бронзу-2011.

Матчи сборной России против Канады на ЮЧМ. Фото «СЭ»

А вот статистика сборной России в финалах ЮЧМ становится все более и более грустной. Если из четырех первых шансов взять золото россияне не воспользовались только одним (самым первым в 2000 году), то затем пришло беспросветное время. Наши юниоры за последние 14 лет четырежды выходили в финал, но каждый из матчей завершался поражением (шайбы 6-22).

Сборная России в финалах ЮЧМ. Фото «СЭ»

Благодаря американскому серебру сборная России вышла на второе место по числу медалей ЮЧМ, опередив победителя двух первых турниров — сборную Финляндии. На счету россиян 12 наград (3 золотые, 6 серебряных, 3 бронзовых), больше только у американцев — 17. Правда, поражение в финале выбросило нашу команду за пределы тройки самых титулованных сборных турнира. Теперь Россия с четырьмя победами занимает четвертое место, тогда как у Финляндии и Канады по четыре золота, у США — 10