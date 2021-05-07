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Мичков так и не догнал Овечкина по голам за один ЮЧМ. Но может побить другой его рекорд

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 12:55
Матвей Мичков. Фото IIHF Россияне, признанные лучшими в своем амплуа на ЮЧМ. Фото «СЭ» Хоккеисты, забросившие больше девяти шайб на одном ЮЧМ. Фото «СЭ» Лучшие снайперы в истории ЮЧМ. Фото «СЭ» Лучшие российские бомбардиры ЮЧМ. Фото «СЭ» Лучшие результаты игроков до 17 лет на одном ЮЧМ. Фото «СЭ» Матчи сборной России против Канады на ЮЧМ. Фото «СЭ» Сборная России в финалах ЮЧМ. Фото «СЭ» Список призеров юниорских чемпионатов мира. Фото «СЭ»
Матвей Мичков. Фото IIHF
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В следующем году Матвей может принять участие в еще одном турнире.
7&nbsp;мая. Фриско. Канада U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:3. Радость канадских хоккеистов после заброшенной шайбы.«В финале сошлись лучшие команды турнира и лучшие молодые таланты мира». Что пишут в Канаде о победе над Россией в финале ЮЧМ

16-летний Матвей Мичков не только стал лучшим бомбардиров и снайпером юниорского чемпионата мира, но и получил награду лучшему нападающему турнира. Форвард системы СКА стал первым российским полевым игроком, которого ИИХФ отметила по итогам ЮЧМ. После того, как в 2011 году приз получил Никита Кучеров, награды доставались только вратарям — Илье Самсонову, Максиму Жукову и Ярославу Аскарову. А вот до Кучерова лучшими форвардами признавались Егор Шастин, Илья Ковальчук, Николай Жердев, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Кирилл Петров.

Россияне, признанные лучшими в своем амплуа на ЮЧМ. Фото "СЭ"
Россияне, признанные лучшими в своем амплуа на ЮЧМ. Фото «СЭ»

С 12 голами Мичков занял третье место в истории по голам на одном ЮЧМ. В финале юный форвард превзошел результаты Ильи Ковальчука и Никиты Кучерова, но приблизиться к рекордным цифрам Коула Кофилда и Александра Овечкина все-таки не сумел. Сорекордсмены с разницей в 17 лет забросили по 14 шайб.

Хоккеисты, забросившие больше девяти шайб на одном ЮЧМ. Фото "СЭ"
Хоккеисты, забросившие больше девяти шайб на одном ЮЧМ. Фото «СЭ»

Тем не менее Мичков, которому 17 исполнится только в декабре, подготовил отличный плацдарм для атаки на снайперский рекорд юниорских чемпионатов, который принадлежит Овечкину. Сейчас Матвей делит с Джереми Морином 12-е место по голам на ЮЧМ. Чтобы стать вторым в истории, через год ему нужно отличиться семь раз, чтобы сдвинуть Овечкина с первой строчки — 12.

Лучшие снайперы в истории ЮЧМ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории ЮЧМ. Фото «СЭ»
7&nbsp;мая. Фриско. Канада U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:3. Хоккеисты юниорской сборной России после матча.«Душераздирающе». Триумф и слезы после финала ЮЧМ: канадцы ликовали, а россияне — плакали

В финальной встрече Мичков набрал три очка и завершил чемпионат с 16 баллами за результативность, что является седьмым результатом в истории. Чаще Матвея в голевых атаках участвовали три россиянина (Кучеров, Овечкин и Григоренко), два американца (Хьюз и Кофилд), а также финн Раяла. Кстати, еще один наш бомбардир Никита Чибриков в финале очков не набрал и поделил 35-е место в истории, лишь по голам отстав от Овечкина (во втором сезоне), Кузнецова и Якупова.

Лучшие российские бомбардиры ЮЧМ. Фото "СЭ"
Лучшие российские бомбардиры ЮЧМ. Фото «СЭ»

Среди 16-летних Мичков расположился на третьей строчке в истории, проиграв все тем же Овечкину и Григоренко. Благодаря трем очкам в финале Матвей обогнал американца О'Салливана, швейцарца Роми и канадца Макдэвида, который, правда, на ЮЧМ играл только в 15 лет.

Лучшие результаты игроков до 17 лет на одном ЮЧМ. Фото "СЭ"
Лучшие результаты игроков до 17 лет на одном ЮЧМ. Фото «СЭ»

В финале юниорского чемпионата мира сборная России со счетом 3:5 проиграла Канаде, позволив североамериканцам сравнять общий счет противостояния в рамках этого турнира. На счету обеих команд, не пересекавшихся с 2014 года, теперь значится по шесть побед, правда, однажды россияне добились успеха в овертайме. Однако в решающих встречах наблюдается явное преимущество «кленовых листьев» — они взяли оба финала и оба четвертьфинала, отдав лишь минский полуфинал-2004 и бронзу-2011.

Матчи сборной России против Канады на ЮЧМ. Фото "СЭ"
Матчи сборной России против Канады на ЮЧМ. Фото «СЭ»

А вот статистика сборной России в финалах ЮЧМ становится все более и более грустной. Если из четырех первых шансов взять золото россияне не воспользовались только одним (самым первым в 2000 году), то затем пришло беспросветное время. Наши юниоры за последние 14 лет четырежды выходили в финал, но каждый из матчей завершался поражением (шайбы 6-22).

Сборная России в финалах ЮЧМ. Фото "СЭ"
Сборная России в финалах ЮЧМ. Фото «СЭ»

Благодаря американскому серебру сборная России вышла на второе место по числу медалей ЮЧМ, опередив победителя двух первых турниров — сборную Финляндии. На счету россиян 12 наград (3 золотые, 6 серебряных, 3 бронзовых), больше только у американцев — 17. Правда, поражение в финале выбросило нашу команду за пределы тройки самых титулованных сборных турнира. Теперь Россия с четырьмя победами занимает четвертое место, тогда как у Финляндии и Канады по четыре золота, у США — 10

Список призеров юниорских чемпионатов мира. Фото "СЭ"
Список призеров юниорских чемпионатов мира. Фото «СЭ»

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США