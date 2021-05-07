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Не вините вратаря в поражении России от Канады. Вопросы к нему есть только по одному голу

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 12:00
7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Вратарь Сергей Иванов. Фото ИИХФ
7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Вратарь Сергей Иванов. Фото ИИХФ
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Разбираем игру Сергея Иванова на ЮЧМ-2021.
7&nbsp;мая. Фриско. Канада U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:3.Семь лет без больших побед (не считая Олимпиаду). Для золота ЮЧМ России не хватило системы

Освещающие юниорский чемпионат мира журналисты признали Сергея Иванова лучшим вратарем турнира. Для этого было несколько весомых оснований. С ним российская сборная дошла до финала. Если кто не в курсе, голосование среди представителей СМИ проводится за день до решающего матча. Выбирать приходится на основании группового этапа и двух стадий плей-офф — финал остается за скобками.

Иванов же с белорусами и финнами сыграл качественно. Не без ошибок, но в нужные моменты собирался и держал партнеров на плаву. Без Сергея Белоруссия во втором периоде могла забросить больше двух шайб, что поставило бы нашу команду в критическое положение. Отдельную благодарность Иванов заслужил за надежную игру в жаркой концовке полуфинала с Финляндией.

Любопытно, что изначально тренерский штаб «Красной машины» выбрал основным Кирилла Герасимюка. Но и он, и Валерий Бринкман неожиданно проиграли конкуренцию Иванову. Со второго матча в группе Сергей выходил без замен. По итогам турнира Иванов стал четвертым в топе вратарей по проценту отраженных бросков (91,26) и вторым по коэффициенту надежности (2,63).

Но свой главный матч на ЮЧМ-2021 Иванов, как и вся сборная Россия, проиграл. В финале с Канадой маленького чуда ждали от каждого нашего хоккеиста. Обвинить Сергея во всех бедах рука не поднимется. Неправильно списывать поражение на вратаря, когда нападающие реализуют только одно большинство из пяти — канадцы, к слову, показали стопроцентную реализацию, если не считать удаления в концовке, — а защитники позволяют прицельно бросать из убойных позиций. К игре Иванова применим глагол «не выручил». Он справился с большинством своих шайб, вытащил буллит от канадского гения Коннора Бедарда, но подвигов, как хотелось многим и к чему располагал выданный уже после турнира «приз от журналистов», не совершил.

Вопросы к Иванову могут возникнуть по третьему голу. Не спорю, Оттман попал шикарно. Не уверен, что каждый взрослый игрок, выступающий в КХЛ, так прицельно бросит впритирку с каркасом ворот. Но голы в ближний угол в девяти из десяти случаев на совести голкипера. Безусловно, многое в таких ситуациях зависит от чтения эпизода и своевременной реакции на действия нападающего. Сергей на полсекунды позже среагировал на бросок канадца и не успел поднять плечо.

Броски с неудобной руки — а именно так Бедард забил первый гол канадцев — всегда сложнее читать. Тем более такой техничный игрок мог продолжить двигаться с шайбой, но решил бросать и не прогадал. Гол на первый взгляд кажется легким — на самом деле среагировать блином непросто. Вопрос скорее к защитникам — почему так пассивно сыграли в своей зоне против лидера соперника?

7&nbsp;мая. Фриско. Канада U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:3. Хоккеисты юниорской сборной России после матча.«Душераздирающе». Триумф и слезы после финала ЮЧМ: канадцы ликовали, а россияне — плакали

Второй гол — классика канадского хоккея. Трафик на пятаке, вратарь не видит момента броска, и как раз в этот момент нападающий направляет шайбу в ворота. Иванов опустился на колени и не сумел полностью сгруппироваться. Показателен и четвертый гол канадцев. Хлесткий и точный бросок в верхний угол поставил Сергея, рост которого только 183 сантиметра, в тупик.

Выданный Бенджамину Годро по итогам финала приз лучшего вратаря турнира логичнее выбора журналистов. Я бы осторожно выписывал авансы Иванову. Некоторые коллеги называют его сильнейшим голкипером 2004 года. Сергей, безусловно, талантливый парень, который при правильной работе может вырасти в качественного вратаря. Для этого у него есть все задатки, но их нужно развивать и совершенствовать — оттачивать технику (особенно игру правой рукой) и обретать стабильность.

Не забывайте, что даже на уровне МХЛ, выступая за «Варягов» с супермолодым составом, Иванов не впечатлял надежностью. С Герасимюком, который старше Иванова на восемь месяцев, питерцы побеждали чаще. Но, безусловно, не может не радовать, что у России растет еще один потенциально сильный голкипер.

7&nbsp;мая. Канада U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:3. Наши хоккеисты не&nbsp;смогли сдержать слез после финальной сирены.

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США