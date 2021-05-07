Не вините вратаря в поражении России от Канады. Вопросы к нему есть только по одному голу

Разбираем игру Сергея Иванова на ЮЧМ-2021.

Освещающие юниорский чемпионат мира журналисты признали Сергея Иванова лучшим вратарем турнира. Для этого было несколько весомых оснований. С ним российская сборная дошла до финала. Если кто не в курсе, голосование среди представителей СМИ проводится за день до решающего матча. Выбирать приходится на основании группового этапа и двух стадий плей-офф — финал остается за скобками.

Иванов же с белорусами и финнами сыграл качественно. Не без ошибок, но в нужные моменты собирался и держал партнеров на плаву. Без Сергея Белоруссия во втором периоде могла забросить больше двух шайб, что поставило бы нашу команду в критическое положение. Отдельную благодарность Иванов заслужил за надежную игру в жаркой концовке полуфинала с Финляндией.

Любопытно, что изначально тренерский штаб «Красной машины» выбрал основным Кирилла Герасимюка. Но и он, и Валерий Бринкман неожиданно проиграли конкуренцию Иванову. Со второго матча в группе Сергей выходил без замен. По итогам турнира Иванов стал четвертым в топе вратарей по проценту отраженных бросков (91,26) и вторым по коэффициенту надежности (2,63).

Но свой главный матч на ЮЧМ-2021 Иванов, как и вся сборная Россия, проиграл. В финале с Канадой маленького чуда ждали от каждого нашего хоккеиста. Обвинить Сергея во всех бедах рука не поднимется. Неправильно списывать поражение на вратаря, когда нападающие реализуют только одно большинство из пяти — канадцы, к слову, показали стопроцентную реализацию, если не считать удаления в концовке, — а защитники позволяют прицельно бросать из убойных позиций. К игре Иванова применим глагол «не выручил». Он справился с большинством своих шайб, вытащил буллит от канадского гения Коннора Бедарда, но подвигов, как хотелось многим и к чему располагал выданный уже после турнира «приз от журналистов», не совершил.

?? Connor Bedard steps up on the penalty shot and ?? Sergei Ivanov (#2022NHLDraft) denies him! Russia maintains a 1-0 lead.https://t.co/zhzmaG9CDG pic.twitter.com/0HvERfVJdx — Eliteprospects (@eliteprospects) May 7, 2021

Вопросы к Иванову могут возникнуть по третьему голу. Не спорю, Оттман попал шикарно. Не уверен, что каждый взрослый игрок, выступающий в КХЛ, так прицельно бросит впритирку с каркасом ворот. Но голы в ближний угол в девяти из десяти случаев на совести голкипера. Безусловно, многое в таких ситуациях зависит от чтения эпизода и своевременной реакции на действия нападающего. Сергей на полсекунды позже среагировал на бросок канадца и не успел поднять плечо.

Canada takes their first lead of the game! #U18Worlds



?? What. A. Shot. Brennan Othmann (#2021NHLDraft) with a SNIPE over Ivanov's left shoulder off the rush. https://t.co/JLHNBJelJw pic.twitter.com/pBKFE3wqyX — Eliteprospects (@eliteprospects) May 7, 2021

Броски с неудобной руки — а именно так Бедард забил первый гол канадцев — всегда сложнее читать. Тем более такой техничный игрок мог продолжить двигаться с шайбой, но решил бросать и не прогадал. Гол на первый взгляд кажется легким — на самом деле среагировать блином непросто. Вопрос скорее к защитникам — почему так пассивно сыграли в своей зоне против лидера соперника?

WHAT A GOAL! TIE GAME! #U18Worlds



?? Connor Bedard (#2023NHLDraft) couldn't convert on the penalty shot, so he cuts through the Russian defence and scores a DISGUSTING backhand. WOW.https://t.co/EwN2DhxhgD pic.twitter.com/xnEZKc1vkd — Eliteprospects (@eliteprospects) May 7, 2021

Второй гол — классика канадского хоккея. Трафик на пятаке, вратарь не видит момента броска, и как раз в этот момент нападающий направляет шайбу в ворота. Иванов опустился на колени и не сумел полностью сгруппироваться. Показателен и четвертый гол канадцев. Хлесткий и точный бросок в верхний угол поставил Сергея, рост которого только 183 сантиметра, в тупик.

Выданный Бенджамину Годро по итогам финала приз лучшего вратаря турнира логичнее выбора журналистов. Я бы осторожно выписывал авансы Иванову. Некоторые коллеги называют его сильнейшим голкипером 2004 года. Сергей, безусловно, талантливый парень, который при правильной работе может вырасти в качественного вратаря. Для этого у него есть все задатки, но их нужно развивать и совершенствовать — оттачивать технику (особенно игру правой рукой) и обретать стабильность.

Не забывайте, что даже на уровне МХЛ, выступая за «Варягов» с супермолодым составом, Иванов не впечатлял надежностью. С Герасимюком, который старше Иванова на восемь месяцев, питерцы побеждали чаще. Но, безусловно, не может не радовать, что у России растет еще один потенциально сильный голкипер.