Главный тренер сборной России U-18 Филатов рассказал о подготовке к Кубку Глинки

Главный тренер сборной России до 18 лет Владимир Филатов рассказал о подготовке команды к одному из главных турниров сезона — Кубку Ивана Глинки, который пройдет в Чехии и Словакии с 2 по 7 августа.

— Насколько плохо для сборной России, что на турнире не будет канадцев?

— Думаю, это проблема канадцев, что их там не будет. Сейчас все команды научились играть в хоккей, там будут сильные сборные, с любой из них нужно будет соперничать практически на равных, приложить все усилия, чтобы победить.

— Как оцените готовность? Все-таки был тяжелый сезон.

— Согласен, некоторые из ребят играли еще в конце мая, ведь финалы региональных первенств были перенесены. В июне мы провели ознакомительный сбор с расширенным составом. Для отдыха было мало времени. Сейчас пока нельзя сказать, что мы находимся в боевой готовности, так как провели только два микроцикла. После третьего подведем команду к общему знаменателю.

— Почему решили сделать тройку Квочко — Мирошниченко — Мичков?

— Это лидеры команды, они должны играть вместе. По отдельности они все равно грозная сила, но вместе — еще более серьезная угроза для соперников. Поэтому мы объединили их в ударное звено.

— В сборной играет Бут, его называют следующим главным талантом после Мичкова. Как вам с ним работается?

— Бут — хороший парень, здорово работает руками, ножки пока слабые. Нужно работать над тем, чтобы улучшить физическое состояние. Он в 16 лет уже больше 190 см. Ему нужно подтянуть координацию. Она страдает, так как она не успевает за ростом.

— Сейчас ведутся переговоры с Газизовым, чтобы он остался в России. Вы давали ему совет, как поступить?

— Я всегда говорю, что у каждого свой путь. Но, например, у нас много уехало ребят из сборной 2001 года рождения, а потом они неважно проявили себя на ЮЧМ. Многие уже вернулись и не снискали там никакой славы. Я сказал Руслану, что если он поедет в Канаду, то ему придется жить в семье. Неизвестно, какая будет семья, как его там будут кормить. Многие ребята жалуются, что недоедают в семьях. Практически во всех клубах КХЛ есть хорошие условия. А там его ждет серьезная проверка. Он парень с характером, посмотрим, что из этого выйдет.

— Удивил ли вас драфт НХЛ?

— Разве что несколько позиций. Предполагал, что Никита Чибриков и Кирилл Кирсанов уйдут пораньше. Я в скаутинге не силен, специалистам виднее. Но это такой этап, который может пройти и бесследно. Сами знаете, полно примеров, как ребята из нижних раундов или вообще без драфта становились звездами и наоборот.