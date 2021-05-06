Сборная России впервые с 2013 года обыграла Финляндию на ЮЧМ

Сборная России обыграла в полуфинале ЮЧМ-2021 по хоккею Финляндию (6:5) и прервала пятиматчевую серию поражений с этим соперником. До этого российские юниоры побеждали команду Суоми только в 2013 году — на домашнем турнире в Сочи (3:1).

В составе нашей сборной дублями отметились Иван Мирошниченко и Никита Чибриков, еще по шайбе забросили Матвей Мичков и Даниил Лазутин. Ворота защищал Сергей Иванов, отразивший 19 бросков из 24.

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею, который состоится 7 мая, россияне сыграют со сборной Канады. Начало матча — в 04.00 по московскому времени.