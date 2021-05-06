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Роман Ротенберг — о финале ЮЧМ-2021: «Против канадцев выходим только на победу!»

07:00
Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал «СЭ» победу юниорской национальной команды над Финляндией в полуфинальном матче чемпионата мира-2021 в США (6:5).

«Всем болельщикам, которые проснулись в 4 утра, спасибо за поддержку! Командная победа, ребята проявили характер, играли самоотверженно, ловили шайбу на себя. Есть над чем работать перед финалом. Самая важная игра — следующая. Сейчас можно полчаса порадоваться важной победе, но главный экзамен завтра. Надо хорошо восстановиться, тренерский штаб поработает над ошибками, особенно над игрой в меньшинстве и других моментах, которые надо усилить. Сборная России выходит играть против канадцев только на победу», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее, 6 мая, сборная Канады обыграла в полуфинальном матче команду Швеции со счетом 8:1. Финальная встреча канадцев с россиянами пройдет 7 мая.

(Сергей Федоров)

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