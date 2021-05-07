Кожевников оценил выступление сборной России на юношеском ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» игру российской сборной в финале юношеского чемпионата мира-2021 по хоккею против Канады (3:5).

«В принципе, всё закономерно. Канадцы посильнее, помощнее, посыграннее. Безусловно, это сильнейшая сборная России за последнее время. Канадцы всегда играют жестко, они и в наше время так играли. У них это всю жизнь. На провокации нужно отвечать голами. К сожалению, не получилось. Поставлю за этот чемпионат мира твердую четверку. Удивляет ли статистика? Для меня это роли не играет. Сегодня надо было выигрывать. Шанс был хороший. Если команда в следующем году сильно не поменяется, есть все шансы бороться за золото», — сказал Кожевников «СЭ».

7 мая сборная России потерпела поражение в финальном матче юниорского ЧМ-2021 по хоккею. У россиян голами отметились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

(Владимир Пушкарев)