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Кожевников оценил выступление сборной России на юношеском ЧМ по хоккею

07:00
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» игру российской сборной в финале юношеского чемпионата мира-2021 по хоккею против Канады (3:5).

«В принципе, всё закономерно. Канадцы посильнее, помощнее, посыграннее. Безусловно, это сильнейшая сборная России за последнее время. Канадцы всегда играют жестко, они и в наше время так играли. У них это всю жизнь. На провокации нужно отвечать голами. К сожалению, не получилось. Поставлю за этот чемпионат мира твердую четверку. Удивляет ли статистика? Для меня это роли не играет. Сегодня надо было выигрывать. Шанс был хороший. Если команда в следующем году сильно не поменяется, есть все шансы бороться за золото», — сказал Кожевников «СЭ».

7 мая сборная России потерпела поражение в финальном матче юниорского ЧМ-2021 по хоккею. У россиян голами отметились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США