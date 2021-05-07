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Канада — Россия: видеообзор финала юниорского чемпионата мира

06:57
Никита Чибриков. Фото ФХР
Никита Чибриков. Фото ФХР
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Сборная России проиграла Канаде в финале юниорского чемпионата мира со счетом 3:5.

В составе россиян отличились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадцев дублем отличился Шенн Райт, по одной шайбе забросили Коннор Бедард, Бреннан Отманн и Логан Стэнковен.

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США