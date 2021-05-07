Сборная России проиграла Канаде в финале юниорского чемпионата мира со счетом 3:5.

В составе россиян отличились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. У канадцев дублем отличился Шенн Райт, по одной шайбе забросили Коннор Бедард, Бреннан Отманн и Логан Стэнковен.