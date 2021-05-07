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Хоккеисты сборной России расплакались после поражения от Канады в финале юниорского чемпионата мира

07:49
Скриншот трансляции матча Россия — Канада. Скриншот трансляции матча Россия — Канада. Скриншот трансляции матча Россия — Канада. Скриншот трансляции матча Россия — Канада. Скриншот трансляции матча Россия — Канада. Скриншот трансляции матча Россия — Канада.
Скриншот трансляции матча Россия — Канада.
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Сборная России проиграла Канаде в финале юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею со счетом 3:5.

После финальной сирены игроки российской команды не смогли сдержать слез из-за поражения.

На групповом этапе Россия заняла второе место в группе B, набрав 9 очков в 4 матчах. В четвертьфинале россияне обыграли Белоруссию (5:2), а в полуфинале выиграли у Финляндии (6:5).

Нападающий сборной России Матвей Мичков, набравший 16 (12+4) очков в 7 матчах, стал самым ценным игроком турнира.

Скриншот трансляции матча Россия - Канада.
Скриншот трансляции матча Россия — Канада.
Скриншот трансляции матча Россия - Канада.
Скриншот трансляции матча Россия — Канада.
Скриншот трансляции матча Россия - Канада.
Скриншот трансляции матча Россия — Канада.
Скриншот трансляции матча Россия - Канада.
Скриншот трансляции матча Россия — Канада.
Скриншот трансляции матча Россия - Канада.
Скриншот трансляции матча Россия — Канада.
Скриншот трансляции матча Россия - Канада.
Скриншот трансляции матча Россия — Канада.

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США