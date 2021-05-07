Главный тренер юниорской сборной Канады рассказал о победе в финале ЮЧМ-2021 над Россией
07:44
Главный тренер юниорской сборной Канады Дэйв Барр поделился эмоциями после победы в юниорском чемпионате мира. В финале канадцы обыграли Россию — 5:3.
— До этого мы забивали первыми в каждом матче, ситуация для нас была непривычной. После первого периода пытались объяснить ребятам, за счет чего можно изменить игру. Наверное, они сначала не до конца поняли, против какой команды играют.
— Что можете сказать о 15-летнем Конноре Бедарде?
— Это потрясающий парень. Он даже не показывал вида, что нервничает. Я поражаюсь его способности создавать острые моменты. Он должен вырасти в великого игрока.
(Артур Хайруллин)
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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