Брагин рассказал о подготовке сборной России к чемпионату мира

Главный тренер сборной России Валерий Брагин дал комментарий после победы над сборной Белоруссии (2:0) в матче Еврочелленджа.

«Эти две игры нужны были, чтобы посмотреть кандидатов. Теперь состав сузится. Идет серьезный тренировочный процесс. Впереди игры с серьезным соперником.

Во второй половине второго периода соперник владел преимуществом, но в остальном мы контролировали ход матча. Предложения Марченко по большинству? Он постоянно пытается улучшить свою позицию, а надо бросать", — цитирует Брагина пресс-служба ФХР в Twitter.

25 апреля начнется второй подготовительный цикл. 28 апреля команда вылетит в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведет два матча против национальной сборной этой страны.