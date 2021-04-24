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Брагин рассказал о подготовке сборной России к чемпионату мира

16:27
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин дал комментарий после победы над сборной Белоруссии (2:0) в матче Еврочелленджа.

«Эти две игры нужны были, чтобы посмотреть кандидатов. Теперь состав сузится. Идет серьезный тренировочный процесс. Впереди игры с серьезным соперником.

Во второй половине второго периода соперник владел преимуществом, но в остальном мы контролировали ход матча. Предложения Марченко по большинству? Он постоянно пытается улучшить свою позицию, а надо бросать", — цитирует Брагина пресс-служба ФХР в Twitter.

25 апреля начнется второй подготовительный цикл. 28 апреля команда вылетит в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведет два матча против национальной сборной этой страны.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1385946728294227971

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