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Сегодня, 23:03

51-летний Ягр сделал голевую передачу в дебютном матче сезона в Чехии

Руслан Минаев
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Яромир Ягр.
Фото Global Look Press

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр провел первый матч сезона в чемпионате Чехии.

51-летний форвард отметился голевой передачей в игре с «Динамо» из Пардубице (3:4).

Для Ягра этот сезон стал 36-м в профессиональной карьере.

Нападающий был выбран «Питтсбургом» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-1990. Помимо «Пингвинз» Ягр выступал в НХЛ за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари».

Всего он провел в НХЛ 1733 матча и набрал 1921 (766+1155) очко.

«Питтсбург» выведет из обращения 68-й номер Ягра на церемонии 18 февраля

Яромир Ягр
Хоккей
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