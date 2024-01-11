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Сегодня, 15:09

Быков об отстранении сборной Израиля: «ИИХФ не способна гарантировать безопасность во время соревнований»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации.

ИИХФ объявила об отстранении израильской сборной в четверг, 11 января. Решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

«Видимо, в связи с непростой внутренней ситуацией в Израиле и международной обстановкой ИИХФ не способна гарантировать безопасность игрокам их сборной во время проведения соревнований и не хочет брать на себя ответственность. А безопасность и здоровье людей превыше всего!» — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля.

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