«Чешские игры»: расписание и трансляции матчей Евротура
«Чешские игры» сезона 2023 / 2024 пройдут в период со 2 по 5 мая. Состав участников турнира: Чехия, Финляндия, Швеция и Швейцария. «СЭ» публикует расписание матчей Евротура. Время начала — московское.
«Чешские игры»: расписание
2 мая, четверг
18:00. Финляндия — Чехия
18:00. Швеция — Швейцария
4 мая, суббота
18:00. Чехия — Швеция
18:00. Швейцария — Финляндия
5 мая, воскресенье
18:00. Чехия — Швейцария
18:00. Швеция — Финляндия
Следить за ключевыми событиями матчей можно с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляции игр последнего этапа Еврохоккейтура будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».
«Чешские игры» — это четвертый этап хоккейного Евротура. В ноябре открывал турнир «Кубок Карьяла», «Швейцарские игры» прошли в декабре, Хоккейные игры Beijer состоялись в феврале. Победителем станет сборная, которая набрала наибольшее число очков по итогам всех четырех этапов.