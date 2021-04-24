Олимпийская сборная России обыграла Белоруссию в матче Еврочелленджа
16:13
Олимпийская сборная России 24 апреля в матче Еврочелленджа обыграла Белоруссию — 2:0.
Счет в концовке первого периода открыл Иван Морозов, который с передачи Василия Подколзина отличился в большинстве. Итоговый счет установил Павел Красковский, который забросил шайбу при игре «4 на 5». Шатаут оформил голкипер Иван Бочаров.
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Еврочеллендж
Россия (ол.) — Белоруссия — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Е.Ал. Морозов — 1 (бол., Подколзин), 18:41 — 1:0. Красковский — 1 (мен., Пыленков, Сергеев), 30:43 — 2:0.
Вратари: Бочаров — Шостак (58:02).
Судьи: Морозов, Фатеев.
24 апреля. Москва. «ВТБ Арена».
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