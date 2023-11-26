Бывший вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех провел дебютный матч в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL) в составе действующего чемпиона «Белфаст Джайантс».

Чех появился на льду за четыре минуты до окончания игры против «Глазго Клэн» вместо травмированного голкипера Тайлера Бескоровани при счете 5:1 в пользу его команды. Чешский вратарь один единственный бросок по своим воротам, сохранив разницу в счете.

Ранее Петр Чех подписал контракт с североирландским хоккейным клубом «Белфаст Джайантс».

Чех завершил карьеру футболиста летом 2019 года. Он — четырехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси».