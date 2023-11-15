Нанесшего смертельную травму Джонсону хоккеиста отпустили под залог

Нападающего «Шеффилда» Мэтта Петгрейва отпустили из-под ареста под залог, сообщае полиция Саут-Йоркшира.

14 ноября стало известно, что Петгрейва задержали по подозрению в непредумышленном убийстве форварда «Ноттингема» Адама Джонсона. Во время игрового столкновения Петгрейв коньком порезал шею Джонсона. Позже последний скончался.

Джонсон выступал в НХЛ в составе «Питтсбурга». На его счету 5 (1+4) очка в 13 матчах в сезонах 2018/19 и 2019/20.