Матчи чемпионата Чехии по хоккею перенесены после трагедии в Праге

Матчи 29-го тура чемпионата Чехии по хоккею, которые должны были пройти в пятницу, 22 декабря, перенесены из-за национального траура, заявил директор Ассоциации профессиональных хоккейных клубов (APK LK) Мартин Лоукота.

«С уважением и почтением к жертвам и пострадавшим в результате стрельбы на факультете Карлова университета мы решили перенести ближайшие матчи Экстралиги. Наше решение поддержали все клубы чемпионата», — приводит слова Лоукота пресс-служба APK LK.

21 декабря в здании философского факультета Карлова университета в Праге произошла стрельба, которую открыл 24-летний студент этого заведения Давид К.

По данным полиции, жертвами стрельбы стали 14 человек, 25 ранены, а Давид К. покончил жизнь самоубийством. Чешские власти объявили 23 декабря днем траура по погибшим.