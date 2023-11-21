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21 ноября, 23:30

Кубок Первого канала по хоккею 2023: даты и состав участников турнира

Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в Санкт-Петербурге
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в Санкт-Петербурге.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ежегодный традиционный турнир по хоккею с шайбой пройдет с 14 по 17 декабря. Соревнования, организованные Федерацией хоккея России, состоятся в «Ледовом дворце СКА» Санкт-Петербурга. Кубок Первого Канала проводится с 1967 года в целях развития международных спортивных связей, укрепления взаимопонимания и дружбы между спортсменами разных стран.

В турнире будут участвовать четыре сборные. Впервые в истории главного международного хоккейного соревнования на территории нашей страны примет участие сборная Китая. Команда Белоруссии также впервые участвует в Кубке Первого канала. Казахстан и Россия являются постоянными участниками турнира.

Участники Кубка Первого канала

  • Россия
  • Белоруссия
  • Казахстан
  • Китай

Каждая команда проведет по три матча, а победитель будет определен по сумме очков, набранных во всех играх. Также в программу Кубка Первого канала 2023 войдет однодневный турнир в формате 3 на 3, который пройдет 15 декабря.

Игры турнира проводятся в соответствии с Официальной книгой правил ИИХФ (IIHF Official Rule Book) и обслуживаются российскими и зарубежными арбитрами, рекомендованными Судейским комитетом ИИХФ.

Действующим побелителем является сборная Белоруссии.

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