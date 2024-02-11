Алексей Дементьев: «Разделение в хоккейном мире вносит в ситуацию полный бардак»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал то, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал допуск российских спортсменов на международные турниры.

«Хоккейный мир становится все интереснее и интереснее. Сначала отлучили сборные России и Беларуси от чемпионатов мира и других международных соревнований, рьяно отстаивая непонятно что, исключая спортивный интерес. Затем не взяли сборные Словакии и Чехии на мини-Кубок мира. То разделение, которое происходит сейчас по непонятным признакам, вносит в ситуацию полный бардак, который не поддается здравому смыслу. Но руководитель Словакии выступил с трезвым заявлением о том, что игроки не должны страдать и что исключение России и Беларуси не соответствует всем нормам и хартиям взаимоотношений спортсменов. Конечно, я поддерживаю такое заявление, очень радостно и приятно это слышать», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года ИИХФ отстранила российские и белорусские сборные от участия в международных турнирах. В марте 2023 совет ИИХФ продлил данные санкции на весь сезон-2023/24.