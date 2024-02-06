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Чемпион Великобритании по хоккею во второй раз за сезон арендовал Петра Чеха

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Петр Чех.
Фото Reuters

Действующий чемпион Великобритании по хоккею, североирландский клуб «Белфаст Джайантс» во второй раз за сезон арендовал у английского «Оксфорд Сити Старз» бывшего вратаря футбольных «Челси» и «Арсенала» Петра Чеха, сообщает официальный сайт Британской элитной хоккейной лиги (EIHL).

В ноябре 2023 года «Белфаст» брал Чеха в аренду в качестве экстренного вратаря. 41-летний голкипер вышел на лед в матче против «Глазго» при счете 5:1 в пользу его команды за 5 минут до конца третьего периода. Чех заменил другого вратаря Тайлера Бескоровани, который получил травму нижней части тела.

«Я рад вернуться в Белфаст, чтобы во второй раз за сезон присоединиться к «Джайантс». Я очень гордился своим дебютом в ноябре 2023 года и с нетерпением жду возможности вернуться на лед, чтобы создать еще больше воспоминаний», — приводит пресс-служба «Белфаста» слова Чеха.

Петр Чех завершил карьеру футболиста в 2019 году. Помимо «Арсенала» и «Челси», он выступал за «Хмел», «Спарту» и «Ренн». За карьеру футболиста голкипер четыре раза выиграл чемпионат Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

После ухода из футбола Чех выступал за хоккейные «Гилдфорд» и «Челмсфорд», которые играют во втором по силе британском дивизионе.

Петр Чех
Футбол
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