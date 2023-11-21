Кубок Первого канала по хоккею 2023: даты и расписание турнира

Сборная России проведет первый матч на Кубке Первого канала против Казахстана 14 декабря

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 14 по 17 декабря. Турнир примет санкт-петербургская арена «Ледовый дворец».

В турнире будут участвовать четыре сборные: Китай, Белоруссия, Казахстан и Россия. Каждая команда проведет по три матча, а победитель будет определяться по сумме очков, набранных во всех играх.

Также в программу Кубка Первого канала 2023 войдет однодневный турнир в формате 3 на 3, который пройдет 15 декабря. «СЭ» представляет расписание ежегодного хоккейного турнира.

Расписание Кубка Первого канала:

14 декабря, четверг

14:00 — Белоруссия — Китай

18.30 — Россия — Казахстан

15 декабря, пятница

Турнир по хоккею «3 на 3»

16 декабря, суббота

11:00 — Казахстан — Китай

15:00 — Россия — Белоруссия

17 декабря, воскресенье

11:00 — Белоруссия — Казахстан

15:00 — Россия — Китай

*Время начала матчей — московское.

Кубок Первого канала по хоккею 2023: даты и состав участников турнира