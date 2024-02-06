Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 17:12

В Словакии заблокировали переход россиянина Точицкого в румынский клуб

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Федерация хоккея Словакии заблокировала переход российского форварда Никиты Точицкого из «Липтовски-Микулаш» (Словакия) в «Чиксереду» (Румыния), сообщает пресс-служба румынского клуба.

32-летний хоккеист 20 января подписал контракт с «Липтовски-Микулаш» и провел за клуб 1 игру. 31 января «Чиксереда» объявила о переходе Точицкого.

В этом сезоне форвард выступал за «Витязь» и провел 3 матча. В сезоне-2022/23 Точицкий провел за «Сочи» 50 матчей и набрал 15 (2+13) очков.

Никита Точицкий
Хоккей
5
0
Читайте также
Чемпионат России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля
Форвард ЦСКА Чалов был вызван в Москву на переговоры по контракту
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
В ДНР сообщили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком
Игрок «Вашингтона» Кузнецов пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина
Популярное видео
Евгений Кузнецов о суперпасе Орлову: "Говяшка полетела"
Что не так со звездной сборной России?
Россия - Финляндия: не спас и гол Овечкина
Россия проиграла Швеции
Россия сыграет со Швецией
Как отдыхают хоккеисты сборной России
Капризов: "Не уеду в "Миннесоту" до 2020 года"
Вернется ли Слепышев в КХЛ?
Хоккей на Олимпиаде-2018. Что понятно на данный момент
Старт "Красной машины"
Нелегкий выбор Билялетдинова
Не дотерпели!
Хоккейная экспертиза Олега Браташа
Российские хоккеисты укрепляют лидерские позиции в Евротуре
Билялетдинову нужны все звёзды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион Великобритании по хоккею во второй раз за сезон арендовал Петра Чеха
Новости
RSS RSS
Все новости