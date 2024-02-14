Артюхин: «В федерации хоккея Швеции видят конкуренцию в нашей сборной»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Белоруссии еще на один сезон.

«Конечно, все расстроились этим решением. Но, к сожалению, ИИХФ играет по другим правилам. Отстраняя нас, они сами многое теряют: сборная Россия сильная и, если бы она участвовала вместе с белорусами, то интереса было бы намного больше.

Конечно, в федерации хоккея Швеции видят конкуренцию в нашей сборной. Понятно, что финны и шведы радуются. Но отстранение все равно закончится, мы вернемся. Самое главное, что у нас растет молодежь, что есть хорошее поколение. В первую очередь, жалко их, ребят лишают возможности проявить себя на международном уровне. Но мы заложники в этой ситуации. Надеюсь, что все исправится, и мы будем играть на международных аренах», — цитирует «РБ Спорт» Артюхина.

В ИИХФ отметили, что продолжат следить за ситуацией, и сообщили, что рассмотрят вероятность возвращения сборных и клубов из России и Белоруссии на международные турниры в сезоне-2025/26. Самая поздняя дата рассмотрения этого вопроса — май 2025 года, когда пройдет ежегодный конгресс организации.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.