Евротур — этап в Швеции: расписание матчей и где смотреть трансляции
8 февраля в Швеции начнется этап Евротура по хоккею
С 8 по 11 февраля в Швеции пройдет этап Евротура по хоккею сезона 2023 / 2024. В турнире, который называется Шведские игры-2024, примут участие четыре сборные — Чехии, Швеции, Финляндии и Швейцарии.
«СЭ» публикует расписание матчей Шведских игр-2024. Время начала — московское.
Расписание этапа Евротура 2023 / 2024 в Швеции
- 8 февраля. 21.00. Чехия — Швеция
- 8 февраля. 22.15. Швейцария — Финляндия
- 10 февраля. 14.00. Финляндия — Чехия
- 10 февраля. 18.00. Швеция — Швейцария
- 11 февраля. 14.00. Швейцария — Чехия
- 11 февраля. 18.00. Швеция — Финляндия
Следить за ключевыми событиями матчей Шведских игр-2024 можно с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляции игр этапа Еврохоккейтура будут доступны в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».
Еврохоккейтур состоит из четырех этапов: Кубок Карьяла, Швейцарские игры, Шведские игры и Чешские игры. На каждом из этапов все сборные проведут по три матча друг с другом. Победительницей Евротура станет команда, набравшая наибольшее число очков по итогам всех четырех этапов.
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