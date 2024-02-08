С 8 по 11 февраля в Швеции пройдет этап Евротура по хоккею сезона 2023 / 2024. В турнире, который называется Шведские игры-2024, примут участие четыре сборные — Чехии, Швеции, Финляндии и Швейцарии.

«СЭ» публикует расписание матчей Шведских игр-2024. Время начала — московское.

Расписание этапа Евротура 2023 / 2024 в Швеции

8 февраля. 21.00. Чехия — Швеция

8 февраля. 22.15. Швейцария — Финляндия

10 февраля. 14.00. Финляндия — Чехия

10 февраля. 18.00. Швеция — Швейцария

11 февраля. 14.00. Швейцария — Чехия

11 февраля. 18.00. Швеция — Финляндия

Следить за ключевыми событиями матчей Шведских игр-2024 можно с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляции игр этапа Еврохоккейтура будут доступны в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Еврохоккейтур состоит из четырех этапов: Кубок Карьяла, Швейцарские игры, Шведские игры и Чешские игры. На каждом из этапов все сборные проведут по три матча друг с другом. Победительницей Евротура станет команда, набравшая наибольшее число очков по итогам всех четырех этапов.