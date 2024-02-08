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Сегодня, 16:00

Евротур — этап в Швеции: расписание матчей и где смотреть трансляции

8 февраля в Швеции начнется этап Евротура по хоккею
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С 8 по 11 февраля в Швеции пройдет этап Евротура по хоккею сезона 2023 / 2024. В турнире, который называется Шведские игры-2024, примут участие четыре сборные — Чехии, Швеции, Финляндии и Швейцарии.

«СЭ» публикует расписание матчей Шведских игр-2024. Время начала — московское.

Расписание этапа Евротура 2023 / 2024 в Швеции

  • 8 февраля. 21.00. Чехия — Швеция
  • 8 февраля. 22.15. Швейцария — Финляндия
  • 10 февраля. 14.00. Финляндия — Чехия
  • 10 февраля. 18.00. Швеция — Швейцария
  • 11 февраля. 14.00. Швейцария — Чехия
  • 11 февраля. 18.00. Швеция — Финляндия

Следить за ключевыми событиями матчей Шведских игр-2024 можно с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляции игр этапа Еврохоккейтура будут доступны в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Еврохоккейтур состоит из четырех этапов: Кубок Карьяла, Швейцарские игры, Шведские игры и Чешские игры. На каждом из этапов все сборные проведут по три матча друг с другом. Победительницей Евротура станет команда, набравшая наибольшее число очков по итогам всех четырех этапов.

Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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