Сборная России проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа

Сборная России 30 апреля в матче Еврочелленджа проиграла Швейцарии — 1:3.

В составе победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Берчи и Инти Пестони. У россиян единственную шайбу забросил Евгений Тимкин.

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Еврочеллендж

Швейцария — Россия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Мотте — 1 (Фухс), 16:43 — 1:0. Тимкин — 1 (Ожиганов), 28:40 — 1:1. Берчи — 1 (Праплан), 50:04 — 2:1. Пестони — 1 (бол., Я. Мозер), 53:53 — 3:1.

Вратари: Шлегель — Самонов (56:24 — 59:39, 59:44).

Судьи: Урбан, Черриг.

30 апреля. Биль. Tissot Arena.