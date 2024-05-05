Сборная Финляндии по буллитам обыграла Швецию и стала победителем Чешских игр

Сборная Финляндии победила Швецию в рамках Чешских игр Еврохоккейтура — 4:3 Б.

Победный буллит забросил Эссе Пулюрви.

В основное время за победителей отличились Эмели Суоми, Оливер Каски и Патрик Пуйстола.

За сборную Швеции забросили Макс Фриберг, Феликс Унгер Серум и Йеспер Фреден.

Сборная Финляндии набрала 8 очков и выиграла Чешские игры. Второе место заняла Швеция, третье —

Еврохоккейтур

Чешские игры

Швеция — Финляндия — 3:4 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Суоми — 2 (Риссанен, Каски), 17:19 — 0:1. Фриберг — 2 (Фреден, Далин), 22:57 — 1:1. Каски — 2 (Хелениус), 25:07 — 1:2. Унгер Серум — 1 (Бродин), 27:48 — 2:2. Пуйстола — 3, 29:31 — 2:3. Фреден — 3 (бол., Далин, Олофссон), 51:03 — 3:3.

Победный буллит: Пулюярви.

Вратари: Эрссон — Сятери.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (12+9+7+4) — 29 (7+12+8+2).

Судьи: Ержабек, Черриг.

5 мая. Брно. Winning Group Arena.

Чехия — Швейцария — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Симион — 1 (Эрцог, Фора), 8:23 — 0:1. Тюркауф — 5 (Эгли, Курашев), 19:44 — 0:2. Крейчик — 1 (Зогорна, Флек), 56:43 — 1:2.

Вратари: Достал — Дженони.

Штраф: 6 — 21.

Броски: 21 (4+9+8) — 16 (10+3+3).

Судьи: Харнебринг, Хейккинен.

5 мая. Брно. Winning Group Arena.