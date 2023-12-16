Сборная Финляндии проиграла Швеции, Чехия в овертайме победила Швейцарию в матчах Евротура

Сборная Швеции переиграла команду Финляндии во втором матче второго этапа Еврохоккейтура в Швейцарии — 3:2.

У победителей забили Андреас Вингерли, Якоб Де ла Росе и Мальте Стремвалль. У финнов отличились Атте Охтамаа и Лаури Паюниеми.

В другом матче сборная Чехии в овертайме победила Швейцарию — 3:2. За чехов голы забили Якуб Рыхловски, Давид Томашек и Михал Кемпни, отличившийся в овертайме. У швейцарцев отличились Тайлер Мой и Тристан Шервей.

В следующем матче турнира Финляндия сыграют со Швейцарией 17 декабря, в Швеция в тот же день — с Чехией.

Еврохоккейтур. Швейцарские игры

Финляндия — Швеция — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Охтамаа — 1, 1:07 — 1:0. Вингерли — 1, 19:33 — 1:1. Де ла Росе — 1 (Стремвалль), 25:12 — 1:2. Стремвалль — 3 (Эльвенес), 36:50 — 1:3. Паюниеми — 1 (Лиедес), 54:10 — 2:3.

Вратари: Лехтинен (59:16) — Лар. Юханссон.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 20 (6+9+5) — 24 (7+10+7).

Судьи: Борга, Гржибик.



Швейцария — Чехия — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Рыхловски — 1 (М. Коваржчик), 25:15 — 0:1. Томашек — 5 (бол.), 27:03 — 0:2. Мой — 1 (бол., Бьяска), 41:11 — 1:2. Шервей — 1 (Эрцог), 43:00 — 2:2. Кемпни — 1, 61:57 — 2:3.

Вратари: Дженони — Корженарж.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 23 (4+9+9+1) — 27 (5+16+5+1).

Судьи: Хейккинен, Хольм.

16 декабря. Цюрих. Swiss Life Arena.