«Борец с непонятной бабой начали на нас нападать». Дикая история с российскими фристайлистами

Спортсмен сборной России по ски-кроссу Артем Набиулин утверждает, что его девушку и коллегу Марию Доброву во время пьяной драки ударили бутылкой по голове, но пострадавшая все отрицает.

Известные российские фристайлисты Артем Набиулин и Мария Доброва во время отдыха в Красной Поляне оказались втянуты в скандальный инцидент с дракой и телесными повреждениями. Сами спортсмены и полиция дают противоречивую информацию, национальная федерация фристайла обещает разобраться в случившемся, несмотря на то, что ситуация, судя по всему, является бытовой и не имеет отношения к спорту. Хотя репутация победителя Универсиды-2019 Набиулина и призера Кубка Европы Добровой в результате курсирующих в СМИ и соцсетях слухов может пострадать очень серьезно.

Спасите меня от тирана

Telegram-канал 112 обнародовал вчера шокирующую новость — на фристайлистку Марию Доброву около одного из отелей на горном курорте «Роза Хутор» совершено нападение. Якобы 23-летняя девушка госпитализирована с травмой головы и серьезным ушибом переносицы. А причиной повреждений мог стать семейный абьюз — в избиении спортсменки подозревается ее парень и бывший партнер по национальной команде Артем Набиулин. Якобы Мария умоляла администрацию гостиницы «спасти ее от тирана», а потом обратилась за медицинской помощью.

Мария Доброва. Фото Соцсети

«В УВД по городу Сочи зарегистрировано сообщение, поступившее из медицинского учреждения об оказании помощи травмированным молодому человеку и девушке, — приводит слова представителя сочинской полиции РИА «Новости». — В рамках проверки предварительно установлено, что телесные повреждения молодые люди нанесли друг другу в результате конфликта. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Сами участники инцидента в полицию не обращались».

При этом сама Доброва (в прошлом участница этапов Кубка мира) свое участие в данной истории категорически отрицает. «Пост, который был опубликован в крупном Telegram-канале, — бред. Не понимаю, откуда появилась эта информация. Артем — это мой парень, и действительно мы были в Красной Поляне вместе с ним. Но никакого скандала, никакой драки не было, меня никто не избивал», — заявила спортсменка в интервью КП. Впрочем, велика вероятность, что новости об инциденте на горном курорте все-таки не фейк, а опровержения фристайлистки из Питера вызваны желанием не предавать случившееся огласке.

Артем Набиулин. Фото Соцсети

Подошел попросить сигарету

«У нас был конфликт не с Машей, а на нас напала другая пара. Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали, — приводит «РИА Новости Спорт» комментарий Набиулина. — Мария чувствует себя нормально, но у нее ссадина на голове, ей о голову разбили бутылку, у меня разбито все лицо. Конфликт произошел из-за неадекватной пары. Они были пьяные, я подошел попросить у них сигарету, они начали на меня быковать. Я до последнего пытался сдержать конфликт, но так бывает, когда уже нет шансов».

«Мужик-борец с непонятной бабой начали на нас нападать. Мужик бросился меня избивать, Маша попыталась его оттащить. Он толкнул ее, а его женщина ударила Машу по голове бутылкой. Чуть пробила ей голову. Мы пытались подать заявление в полицию, но тогда были все в крови, — уточнил 26-летний спортсмен. — Нас обработала скорая, и мы пошли спать домой. Общаемся со службой безопасности курорта «Роза Хутор», чтобы решить эту проблему».

Директор Федерации фристайла Санкт-Петербурга Елена Гитина заявила «Фонтанке», что ей известно о госпитализации Добровой, однако подробностей спортивные чиновники пока не знают. Вероятно, они станут известны после того, как спортсмены напишут объяснительные и дадут показания в полиции. Нюанс в том, что Набиулин всего пару недель назад получил годичную дисквалификацию за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении. То есть его репутация небезупречна, а тренироваться со сборной этому спортсмену сейчас нельзя.

В любом случае всех участников инцидента в Красной Поляне ждут непростые времена, и не только в связи с лечением полученных на отдыхе травм. Если подтвердится информация о семейном насилии, тогда все может закончиться уголовным делом в отношении Артема. Также еще не озвучивалась версия двух других участников конфликта («мужика-борца с непонятной бабой»). Не исключено, что они не считают себя виновниками драки и собираются возложить вину на своих оппонентов. В любом случае отпуск в Сочи для звездных фристайлистов, видимо, получился крайне неудачным.