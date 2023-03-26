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Российский чемпион мира по фристайлу умер во сне. Ему было 30 лет

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов
Павел Кротов.
Фото Getty Images
Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов
Фото Getty Images
Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов
Фото Getty Images
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В 2012 году Павел Кротов стал первым за семь лет российским спортсменом, выигравшим этап Кубка мира по лыжной акробатике.

Утром 26 марта Федерация фристайла России сообщила трагичную новость. Чемпион мира в командной лыжной акробатике Павел Кротов умер во сне. Ему было всего 30 лет. Причина смерти пока неизвестна. Старший тренер сборной России по фристайлу и личный тренер Кротова Александр Понгильский сообщил ТАСС, что вскрытие будет только в понедельник, а о произошедшем рассказали родственники. Павел скончался в ночь с пятницы на субботу.

Единственный спортсмен в семье

«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек. Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова», — говорится в сообщении ФФР.

Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов
Фото Getty Images

В прошедшем сезоне Кротов не выступал из-за травмы ноги, но планировал вернуться в следующем. В 2021 году Павел выиграл чемпионат мира в соревнованиях по командной лыжной акробатике и в том же году стал бронзовым призером в личном турнире. На Олимпиаде в тройке призеров не был — в 2014 году в Сочи занял десятое место, а в Пхенчхане остался четвертым, проиграв соотечественнику Илье Бурову.

Во фристайл Кротов пришел в 14 лет в родном Ярославле — именно в этом возрасте спортсмен познакомился с тренером Понгильским. Он предложил попробовать себя в олимпийском виде спорта, фристайле, — раньше Павел занимался акробатикой на акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Атлет рассказывал в интервью федерации, что семья сильно переживает за него: «Очень сильно поддерживают, болеют, но и также очень сильно переживают, потому что этот вид спорта очень травмоопасен».

У Кротова не было спортсменов в семье, он единственный, кто выступал на серьезных соревнованиях. «Не было каких-то там выдающихся спортсменов. Спортом увлекались все, но, так сказать, любительским. Лыжи, коньки. Я до сих пор увлекаюсь, но только любительски», — говорил в комментарии «Первому Ярославскому» брат Павла Антон. Кротов был женат — у супругов Кротовых есть сын Максим, у которого появилась тяга к спорту. Вероятно, он смотрел на отца.

Во время спортивной карьеры Павла преследовали травмы — на Олимпиаду в Сочи он мог не попасть из-за сломанных руки и голеностопа. «Началось со сломанной руки, потом продолжилось, сломанный голеностоп. Все закончилось к апрелю, сделали операцию по удалению мениска на ноге. Сказали до сентября месяца восстанавливаться. Поправился он очень быстро. После таких операций долго восстанавливаются», — рассказывала жена Кротова Элис.

Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов
Фото Getty Images

Трагедия из-за непопадания на Игры в Пекин

На Олимпиаду в Пекин Кротов тоже не попал из-за травмы — России в мужской лыжной акробатике принес медаль Илья Буров. Павел же рассказывал о восстановлении и говорил, что оно проходит достаточно неплохо, но глобальных планов о продолжении карьеры не строил: «Каких-то конкретных мыслей сейчас о дальнейшем продолжении нет, потому что, как я и сказал, для начала нужно все «починить», поскольку это занимает немало времени. А там уже время покажет, что будет дальше. В данный момент все проходит достаточно неплохо, к этому времени обычно еще ходят с одним костылем или тростью, а я уже обхожусь без всего этого. Но так как травма сложная, то через три-четыре месяца после первой операции понадобится еще одна, и после нее уже будет самый главный момент восстановления».

Кротов говорил, что у него словно камень на душе из-за непопадания в Пекин. Для спортсмена такого уровня это не просто слова. В январе 2012 года Павел стал первым российским фристайлистом за семь лет, которому удалось выиграть на этапе Кубка мира по лыжной акробатике. «Сезон начался удачно, я очень рад своей победе. Сказать, что не ожидал такого результата, — значит не сказать ничего. Я просто старался выполнить свою программу максимально хорошо», — говорил спортсмен в интервью «СЭ».

Причина смерти Кротова неизвестна — пока только говорят о том, что он умер во сне. Вскрытие, назначенное на понедельник, ответит на этот вопрос. Спортсмены не так редко умирают во сне, но по разным причинам. В 2017-м такое произошло с 17-летним фристайлистом из США Майклом Лилисом — он был абсолютно здоров. В том же году подобное случилось с Бьярне Ванаке, велогонщиком из Бельгии.

В 2021 году ушел из жизни хоккеист Максим Ишкельдин. Ему было всего 30, как и Кротову. Говорили, что у игрока во время сна оторвался тромб — никаких очевидных проблем со здоровьем у спортсмена не было. В случае с Павлом остается только ждать результатов исследований — у фристайлиста было много травм, но могла ли какая-то из них стать причиной смерти, неизвестно.

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