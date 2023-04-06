Российских фристайлистов Набиулина и Доброву избили в Сочи

Серебряный призер чемпионата России по ски-кроссу Артем Набиулин заявил, что их с серебряной медалисткой Кубка Европы Марией Добровой избили в Сочи.

Ранее в СМИ писали, что это Набиулин избил девушку. Позже она опровергла эту информацию.

«Что я ее избил — абсолютная неправда. Я не знаю, кто пустил такую дезинформацию, мы пытаемся сейчас это решить. Был конфликт не у нас с Машей, а на нас напала пара. Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали. Ситуация, конечно, не самая приятная», — сказал Набиулин «РИА Новости».

Он сообщил, что у Добровой ссадина, а у него разбито лицо. Набиулин уточнил, что на них напала пары с бутылкой в руках.

«Мы пытались подать заявление в полицию, но тогда мы были все в крови. Нас обработала скорая и мы пошли спать домой. Сейчас общаемся со службой безопасности курорта «Роза Хутор», чтобы решить эту проблему. Так как мы сейчас уже в самолете, это сложно. Думаю, завтра мы будем решать этот вопрос», — добавил спортсмен.

Доброва является участницей чемпионата мира и этапов Кубка мира, победительницей и призером этапов Кубка Европы, призером чемпионата России, победительницей Первенства России в ски-кроссе.