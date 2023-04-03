Звезда кино обвиняет олимпийского чемпиона в совращении несовершеннолетней. Жертва молчала 50 лет

Человека, которого подозревают в преступлении, уже нет в живых.

Теодор Нэш был известной фигурой в мире спорта в США. В качестве спортсмена-гребца — олимпийский чемпион Игр 1960 года в Риме в составе экипажа-четверки без рулевого и обладатель бронзовой медали в аналогичной дисциплине на Олимпиаде-1964 в Токио.

Затем прошел путь от тренера на полставки для студентов младших курсов университета до наставника гребцов сборной США на девяти Олимпиадах (последними его подопечными были на Играх-2008 в Пекине братья Винклвосс — впоследствии инвесторы и миллиардеры).

В 2021 году Нэш умер, а два года спустя — в марте 2023 года в интервью The New York Times режиссер, продюсер и сценарист Дженнифер Фокс объявила, что именно бывший «зеленый берет», спортсмен и тренер был тем, кто изнасиловал ее в возрасте 13 лет.

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«История» с псевдонимом и сексуализированным насилием

В фильме 2018 года «История» 40-летнего тренера школьной группы по легкой атлетике выводят под именем «Билл Алленс». В центре сюжета первой игровой картины Дженнифер Фокс (ранее она была известна как режиссер-документалист) случай из подростковых лет главной героини «Дженни» — ее роль исполнили Изабель Нелисс, Джессика Флом и будущая обладательница «Оскара» Лора Дерн.

В летнем лагере девочку-тинейджера совращает тренер (прототипом которого, как стало теперь известно, был Тед Нэш), затем пострадавшая пытается обвинить педофила в произошедшем, терпит фиаско, пишет сочинение (которое все воспринимают как художественное произведение), а годы спустя переосмысливает события.

История, которая послужила основой для экранизации, произошла летом 1973 года. На тот момент Дженнифер Фокс было 13 лет, она занималась легкой атлетикой, а тренером школьной группы был 40-летний Тед Нэш (это была не основная его работа — он руководил командой гребцов Пенсильванского университета). Наставник уделял девочке много внимания, называл ее «взрослой и особенной», вскоре они вступили в сексуальные отношения. Фокс прекратила общение с Нэшем, когда он попытался втянуть ее в любовный треугольник с Робин Страйкер (на тот момент 19-летней студенткой).

Об этом травмирующем эпизоде Фокс не вспоминала до 45 лет. За это время она успела стать значимой фигурой в мире документального кинематографа (самая известная ее работа посвящена гражданской войне в Ливане). В ходе работы над очередным фильмом Дженнифер проводила серию интервью с женщинами по всему миру и услышала несколько историй, похожих на ее собственные, а вскоре поговорила с матерью, которая нашла и перечитала школьное сочинение. Фокс перечитала это сочинение, которое, как ей казалось раньше, было посвящено отношениям по взаимному согласию. Однако во взрослом возрасте она поняла, что стала жертвой манипуляций со стороны тренера — «насилия, прежде всего психологического».

Пораженная этим открытием, Фокс решила снять фильм-миссию, который должен был открыть глаза на проблему насилия над детьми.

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Почему режиссер решилась назвать имя Нэша?

Сразу после выхода фильма на HBS в 2018 году Дженнифер Фокс собиралась подать в суд на Теда Нэша и озвучить, что именно он стал прототипом тренера-растлителя, однако от этого шага режиссера отговорили адвокаты: срок давности по делу давно истек (полиция не стала бы его рассматривать), бывший спортсмен и тренер уже тогда был тяжело болен, да и денег за свою долгую жизнь он не нажил.

Пять лет спустя Фокс все же решилась предать огласке имя человека, нанесшего ей травму. «Взрослая часть меня хочет идти дальше, но ребенок во мне, она хочет покончить с этим делом, назвать его имя», — так Дженнифер прокомментировала мотивы своего поступка для The New York Times.

Бывшая жена ныне покойного гребца и тренера Олдина Нэш-Хэмп (с ней Тед развелся в 1972 году), ознакомившись с интервью Фокс, удивлена не была и заявила, что у экс-супруга было много связей на стороне. Вдова олимпийского чемпиона Джэн Нэш сказала, что обвинения режиссера «нечестные, так как Тед уже не может на них ответить».

Ассоциация гребли США начала внутреннее расследование, выпустив официальный пресс-релиз, в котором аккуратно дистанцируется от дела «Фокс против Нэша». В тексте поясняется, что «обвинения не относятся к тому периоду, когда мистер Нэш был аффилирован с ассоциацией». При этом для внесения ясности по всем обстоятельствам произошедшего, организация привлекла частную юридическую фирму, по итогам работы которой опубликует отчет с рекомендациями о том, как можно бороться с проблемой насилия над детьми в спорте.