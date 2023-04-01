Мужчина c бородой заявился на женские соревнования, и побил рекорд. Дикая история в Канаде

Ави Сильверберг уверяет, что его триумфальное выступление в женской категории — это акция против засилья трансгендеров в спорте.

Главный тренер сборной Канады по пауэрлифтингу Ави Сильверберг устроил большой скандал на турнире в провинции Альберта. 33-летний спортсмен с бородой заявился на соревнования женщин в супертяжелой весовой категории, и без особых проблем улучшил национальный рекорд по жиму лежа более чем на 45 кг. Нюанс в том, что прежнее достижение в этой дисциплине принадлежало трансгендерной спортсменке Энн Андрес. При этом Сильверберг является мужчиной не только в прошлом, но и в настоящем. А на женские соревнования он заявился исключительно в знак протеста против нынешних правил федераций пауэрлифтинга Канады и США, которые позволяют выступать «в соответствии с гендерной самоидентификацией» — без каких-либо проверок и ограничений.

Хотели оплакать гибель женского спорта

Во многих видах спорта (например, в плавании, легкой атлетике, велогонках) в последние пару лет введены очень строгие ограничения при заявке на женские соревнования для бывших мужчин, сменивших пол. Считается, что тело, пережившее мужской пубертат, лучше приспособлено к физическим нагрузкам и более выносливо, даже если оно больше не вырабатывает тестостерон. В отношении самого уровня мужского гормона также введены суровые лимиты. Все это делается ради защиты честной конкуренции в женском спорте. Однако некоторые особо либеральные федерации в западных странах заявляют, что права трансгендеров для них важнее, и допускают на соревнования женщин любого, кто считает себя таковой, даже если физически этот субъект — мужчина.

Подобная нездоровая ситуация сложилась в пауэрлифтинге Канады. Бывший мужчина по имени Энн Андрес за последние четыре года выиграла восемь из девяти соревнований, проводимых в женской супертяжелой категории. Дошло то того, что ее отчаявшиеся соперницы оделись в черное и пикетировали офис национальной федерации, чтобы «оплакать гибель женского спорта». Затем эта инициативная группа обратилась к Ави Сильверберг, который устроил фрик-шоу на турнире Heroes Classic, показав всему миру убогость правил, якобы защищающих трансгендеров от дискриминации. «Неважно, как Ави воспринимает себя. Ей не место в женском спорте, как и любому другому мужчине, независимо от его мотивации», — говорится в заявлении инициативной группы по итогам акции.

Фото Соцсети

Андрес, совершившая переход почти 20 лет назад, в ответ опубликовала серии постов в соцсетях, а которых обозвала Сильверберга «злобным трусом и фанатиком». При этом она призвала федерацию не засчитывать рекорд, поскольку установивший его спортсмен «даже не пытался соответствовать женской категории, в которую заявился» и вообще установил свое достижения, «преследуя неспортивные дискриминационные цели». Впрочем, в данной ситуации трансгендеру мало кто сочувствует, поскольку общественное мнение в мировом спорте сейчас явно не на стороне мужчин, заявляющихся в женские соревнования после или в процессе смены пола.

Страсти накаляются

Так в США сейчас полыхает скандал вокруг первой в истории победы в престижной велогонке Randall's Island Criteriums в Нью-Йорке 47-летнего трансгендера Тиффани Томас. Эта спортсменка начала серьезно заниматься спортом только в 40 лет после смены пола, и всего за пять лет преодолела путь от новичка до элитного уровня. В данный момент она уже успела выиграть 16 гонок. На критериуме Randall's Island Тиффани была старше самой взрослой соперницы на 14 лет. Однако многие сомневаются в честности этих побед и приводят в пример британский велоспорт, где поставили барьер трансгендеру Эмили Бриджес на пути в женские старты.

Фото Global Look Press

В Италии большой резонанс вызвала победа бывшего мужчины в женской категории в чемпионате страны по бегу в закрытых помещениях среди слабовидящих спортсменов. 49-летняя Валентина Петрилло установила национальный рекорд на дистанции 200 м. Четыре года назад этот паралимпиец и отец двух детей вдруг почувствовал себя женщиной, и теперь громит более молодых соперниц, обладая существенным преимуществом в росте и телосложении. Впрочем, подобная ситуация, видимо, продлится недолго. Международная федерация легкой атлетики рекомендовала полностью запретить участие трансгендеров в женских стартах, несмотря на яростную критику соответствующих сообществ.

В Австралии сейчас идет бурная дискуссия по поводу заявки трансгендера Лекси Роджерс в состав женской баскетбольной команды, которая намерена принять участие в чемпионате штата Виктория. В ситуацию вмешалась национальная федерация, которая намерена тщательно изучить законность такого шага. Масла в огонь подлил бывший игрок НБА Эндрю Богут, которые сделал репост в соцсетях, обратившись к чиновникам: «Неужели вы согласны пожертвовать справедливостью чемпионата во имя инклюзивности?». В общем, страсти по теме накаляются, а любой новый успех трансгендера воспринимается как покушение на устои женского спорта, в котором и правда никогда не было место мужчинам. Даже бывшим.