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Сегодня, 11:12

Сборные четырех стран не выступят на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле

Роман Шишов
Корреспондент

Сборные Австралии, Великобритании, Германии и Швейцарии не будут участвовать в соревнованиях этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «акробатика», которые пройдут 26 и 27 февраля в Ярославле, информирует пресс-служба Федерации фристайла России.

«Сборные команды Австралии, Швейцарии, Германии и Великобритании приняли решение не участвовать в соревнованиях. Несмотря на это, соревнования пройдут в запланированном формате: 26 февраля — индивидуальные соревнования, а 27 февраля — командные», — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут без зрителей на базе спортивного комплекса «Подолино». За мужскую сборную России выступят Илья и Максим Буровы, Станислав Никитин, Ильдар Хакимов, Арсений Вагин, Артем Потапов. За женскую — Любовь Никитина, Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова.

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