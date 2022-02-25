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Сегодня, 10:19

ТАСС: этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области не состоится

Сергей Разин
корреспондент

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс не состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Российский этап должен был пройти на курорте «Солнечная долина» в Челябинской области 27 февраля. Ранее «РИА Новости» сообщило об отказе иностранных фристайлистов выходить на старт квалификации.

В соревнованиях у мужчин должен был выступить двукратный бронзовый призер Олимпиады Сергей Ридзик.

Источник: https://tass.ru/sport/13853439
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