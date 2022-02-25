Призер Олимпиады в Пекине Ридзик рассказал о средней зарплате во фристайле

Бронзовый призер Игр-2018 и Олимпиады-2022 в ски-кроссе Сергей Ридзик в интервью «РБ Спорт» рассказал о средней зарплате во фристайле, а также о надбавке за медали в Пхенчхане и Пекине.

— Сколько средняя зарплата?

— Ставка в Центре спортивной подготовки — 30 тысяч рублей.

— Немного. После Олимпиады в Пхенчхане вам не подняли ставку?

— На определенный период мне повысили ставку. Но Олимпиада проводится раз в четыре года, а повышенный коэффициент за нее платят только два года. Это непонятно. Есть чемпионат мира, который проводится раз в два года. Человек добился там результата. Хорошо, давайте ему платить два года. Если добился результата на Олимпиаде, пожалуйста, оставьте ему повышенную ставку в течение четырех лет.

— Повышенная ставка — это сколько?

— Давайте этот вопрос оставим закрытым (улыбается).

29-летний фристайлиз завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине, которая проходила в феврале 2022 года.