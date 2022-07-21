«Манчестер Сити» — главный продавец Европы этим летом. Заработал больше «Аякса», «Бенфики» и «Порту»

Трансферное окно, которое ломает стереотипы.

Переход Александра Зинченко в «Арсенал» — третья крупная продажа «Манчестер Сити» в нынешнее трансферное окно. За 25-летнего украинца «канониры» заплатят 35 миллионов евро плюс, возможно, еще 2,3 миллиона в виде бонусов. Ранее «Сити» осуществил еще два крупных трансфера «на выход»: Габриэл Жезус отправился в «Арсенал» (52,2 миллиона евро — здесь и далее данные Transfermarkt), а Рахим Стерлинг — в «Челси» (56,2 миллиона).

Таким образом, только три эти сделки принесут «МС» 143,4 миллиона евро, что делает клуб одним из крупнейших продавцов на летнем рынке. Разумеется, футбольная бухгалтерия далеко не так линейна: платежи разбиты на несколько лет, нужно учитывать амортизацию и так далее, так что в итоге даже самый провальный трансфер может по бумагам оказаться выгодным.

Но сам по себе факт в высшей степени занятный. Хотя бы из-за того, что все как-то привыкли воспринимать «Сити» как диких транжир, которые вот уже почти 15 лет безостановочно сорят на рынке ближневосточными нефтедолларами. За что даже получили в 2020 году бан от УЕФА за нарушение финансового fair play. Правда, Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию «МС», и дело, как обычно, закончилось строгим выговором.

Конечно, «Сити» совершает и большие входящие трансферы — в Манчестере теперь будут играть Эрлинг Холанн (60 миллионов) и перебравшийся из «Лидса» хавбек сборной Англии Келвин Филлипс (48,75 миллиона евро). Но, согласно данным Transfermarkt (источник, разумеется, не идеален, однако в данном случае максимально удобен), даже без учета продажи Зинченко «МС» по соотношению доходов и расходов сейчас находится в плюсе на 13,15 миллиона евро. Да, безусловно, это далеко от лидеров по этому показателю, но тем не менее (а если добавить сюда 35 миллионов за украинца, то «Сити» вообще поднимется на четвертое место рейтинга).

Лидеры по соотношению покупок и продаж в летнее трансферное окно-2022.

Если же брать исключительно доходы, то этим летом «Сити» — крупнейший продавец Европы. Невероятно, но факт! На данный момент клуб из Манчестера заработал больше «Порту», «Бенфики», «Аякса», «Боруссии», «Зальцбурга», «Лилля» и других традиционных лидеров. И это, напомним, без учета трансфера Зинченко в «Арсенал».

Топ-5 клубов-продавцов в летнее трансферное окно-2022.

При этом, что показательно, речь не идет о каком-то одном крупном трансфере «на выход», который обеспечивает клубу место наверху списка, как, например, в случае с «Ювентусом» и Матейсом де Лигтом или «Монако» и Орельеном Тшуамени. У «Сити», как уже говорилось, сразу три большие продажи.

Да, сперва это вызывает удивление, но если отмотать чуть назад, то главный тренер Пеп Гвардиола и спортивный директор Чики Бегиристайн не стесняются отпускать игроков, причем основных, а не только молодежь и совсем уж глухих резервистов. Так, прошлой зимой «Сити» продал в «Барселону» Феррана Торреса за 55 миллионов евро, хотя испанец провел вполне неплохой первый сезон в Англии (24 матча, 7 голов и 2 ассиста в АПЛ). До этого был трансфер Лероя Сане в «Баварию» (60 миллионов) плюс ряд продаж помельче (Анхелиньо, Фабиан Дельф, Брахим Диас, Келечи Ихеаначо).

Безусловно, все последние годы «Сити» гораздо больше тратил, каждое лето оказываясь в числе главных покупателей и с ушедшим в минус трансферным балансом. Но если сравнить с другими английскими топ-клубами, то все далеко не так однозначно, как может показаться.

Трансферный баланс топ-6 клубов АПЛ за 2016-2022 годы.

Взять за точку отсчета лето 2016-го кажется максимально логичным — именно тогда Гвардиола возглавил «Сити», полугодом ранее Юрген Клопп высадился в Ливерпуле, а Жозе Моуринью принял «МЮ».

Да, «Манчестер Сити» ожидаемо потратил больше всех, но в активе у него четыре чемпионских титула плюс несколько кубков. «Челси» был почти так же щедр на рынке, но взял одно чемпионство в АПЛ плюс Лигу чемпионов и Лигу Европы. Таблица еще раз говорит нам, какой же Клопп крутой. И кричит, какая же катастрофа творилась в «МЮ», да и в «Арсенале» тоже. Тут даже не нужно что-то комментировать.

В таблице указаны только клубы из так называемой большой шестерки, но вообще пятый по тратам за этот период — «Эвертон», который слил 622,87 миллиона. Это больше, чем соседи из «Ливерпуля», и в плане бездарности менеджмента «ириски» вполне могут конкурировать с «МЮ».

Но в нашем случае важно, что «Манчестер Сити» — второй на этом отрезке по продажам, уступает только «Челси», который берет не какими-то большими сделками, а количеством — благодаря тому, что на контрактах у него уйма игроков. Однако это лето все равно можно считать прорывным для «МС» — так много за одно окно клуб еще не зарабатывал. И даже крупный входящий трансфер не изменит эту удивительную ситуацию.