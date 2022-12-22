Пиняев не соглашается на трансфер в «Локо», «Краснодар» следит за футболистом «Карабаха», Роналду нашел новый клуб

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Пиняева не будет в «Локомотиве»?

По информации «Чемпионата», нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев хочет отказаться от перехода в «Локомотив». Как сообщает источник, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего игрока, но россиянин сомневается в том, что этот переход нужен его карьере. Форвард пытается отказаться от подписания контракта. 16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил «СЭ» интерес «Локомотива» к Пиняеву. В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Краснодар» ведет Андраде

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» следит за нападающим «Карабаха» Леандро Андраде. Футболист перешел в клуб в январе 2022 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 500 тысяч евро. На счету Андраде 2 матча за сборную Кабо-Верде.

Леандро Андраде. ФК «Карабах»

Гризманн может переехать в Англию

По информации Fichajes, «Манчестер Юнайтед» готов купить форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. Как сообщает источник, англичане ищут форварда на замену Криштиану Роналду, который покинул команду месяц назад. Раньше 31-летний француз выступал за «Барселону» и «Реал Сосьедад».

«Аль-Наср» подпишет Роналду

По информации Foot Mercato нападающий Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию. Как сообщает источник, 37-летний португалец прибыл в аэропорт Эр-Рияда, в котором базируется футбольный клуб «Аль-Наср». Португалец должен в ближайшее время встретиться с руководством клуба и подписать контракт. Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает Роналду соглашение до 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

«Оренбург» взял Переса

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ» о скором подписании контракта с защитником «Лануса» Матиасом Пересом. «Вчера он успешно прошел медосмотр. Мы как раз сейчас сидим, подписываем контракт. На какой срок? Как обычно, три с половиной года. Мы сидим, утрясаем детали, как это всегда делается. Думаю, что сегодня объявим официально», — сказал Андреев. Контракт 23-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.