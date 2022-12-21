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Трансфер Пиняева в «Локомотив» — огромный риск. Но это лучший шанс оказаться в большом клубе

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Пиняев.
Фото Global Look Press
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В других топ-командах РПЛ слишком высокая конкуренция.

В последние недели все активнее разгоняются слухи о переходе, который может стать самым громким внутренним трансфером РПЛ этой зимой. По данным «РБ Спорт», «Локомотив» готовит около 700 миллионов рублей (почти 10 миллионов евро) на подписание футболистов «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Даже тренер самарцев Игорь Осинькин не скрывает, что клуб не сможет ничего сделать, если железнодорожники активируют пункт выкупа.

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Для Глушенкова это явный шанс вернуться в российский топ-клуб (ранее у Максима не получилось заиграть в «Спартаке» из-за травмы) и доказать всем, что его рано списали. А вот для Пиняева, которого называют чуть ли не главным талантом нового поколения, такой трансфер кажется весьма неоднозначным. У Сергея все получается в «Крыльях», тренер ему доверяет, а прогресс идет плавными, но уверенными темпами. Есть ли смысл резко менять обстановку в 18 лет ради более статусного, но находящегося в упадке клуба? Вопрос, на который должен ответить лично для себя сам футболист. И судя по последней информации, он в сомнениях.

Если Сергей все же решил покинуть «Крылья» и пойти на повышение, то «Локомотив» выглядит лучшим вариантом.

Для начала просто пройдемся по самым статусным командам РПЛ и попробуем представить вингера Пиняева в каждой из них.

Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит». По умолчанию дикий уровень конкуренции без особых шансов на место в основе. Слева есть Мостовой и дублирующий его Мантуан (плюс иногда тут выходит Клаудиньо), справа — звезда лиги Малком плюс дублер Зелимхан Бакаев. Зачем при таком комплекте «Зениту» Пиняев — решительно непонятно.

«Спартак». По словам Франко Камоцци (бывшего советника экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна), трансфер Пиняева в «Локомотив» станет для красно-белых «обломом». Во-первых, 4-3-1-2 Абаскаля не предусматривают позицию вингера. В теории Пиняев мог бы попробовать себя в роли «десятки» или легкого форварда типа Промеса, но опять же это не его родные позиции. Во-вторых, на роль технаря, открывающегося между линий, «Спартак» раньше выписал из «Крыльев» Антона Зиньковского, у которого тоже не все в порядке с игровым временем. И зачем это Пиняеву?

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

«Динамо». Славиша Йоканович в этом сезоне жонглирует схемами, но позиции крайних полузащитников есть в каждой из них. Лучшее место для Пиняева — левый фланг атаки, откуда он может смещаться в центр под удар. Но тут у «Динамо» уже неплохой комплект из Нгамале и Лесового, а справа есть Макаров. Плюс Грулев и Захарян, способные играть на флангах. Пиняев как минимум мог бы составить конкуренцию каждому, но жесткой необходимости в его трансфере нет.

ЦСКА. Федотов в этом сезоне (да и в целом по карьере) редко отходит от вариаций схемы 3-4-3. Было бы интересно посмотреть, как Пиняев развивается под его руководством, но дело в том, что в формации армейцев фланги отданы латералям Мойзесу и Гайичу, а действующие под нападающим Карраскаль и Медина играют в более узких позициях и действуют в отличной от Сергея манере. По сути, в ЦСКА сейчас просто нет ни одного классического вингера.

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Сергей Пиняев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив». Остается один вариант. Понятно, что «Локо» придется долго разбирать немецкий бардак имени Томаса Цорна, но с чисто футбольной точки зрения для Пиняева этот вариант кажется наиболее оптимальным. Пока непонятно, в какой футбол «Локомотив» будет играть при Михаиле Галактионове, но очевидно, что подбор легких и техничных футболистов атаки вкупе с отсутствием большого количества ЦЗ в обойме повлияют на вектор развития команды при новом тренере.

В этом сезоне базисной схемой «Локо» были 4-2-3-1, в которых позиции вингеров занимали Педриньо и Керк. Педриньо как раз отдан в годичную аренду «Сан-Паулу», так что место вакантно. Да, еще есть Камано, но у Франсуа в этом сезоне совсем не клеится. Проще говоря, в «Локомотиве» Пиняеву почти гарантировано как игровое время, так и возможность для дальнейшего развития.

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Да, железнодорожникам нужно срочно выправлять положение и закрепляться хотя бы в середине турнирной таблицы, но все же потенциальный вылет из РПЛ пока кажется фантастикой. В Черкизово от Пиняева не будут ждать феерии здесь и сейчас и требовать разницу в битвах с грандами. В этом плане Сергей должен быстрее и спокойнее освоиться в клубе нового уровня. К тому же в «Локо» теперь работает Галактионов, который годами специализировался на работе с молодыми талантами. А также говорят о менеджерах из «Чертаново», с которыми знаком Сергей.

В возможном трансфере Пиняева множество «если». Но это частое явление, когда молодой футболист переходит в клуб выше рангом, переживающий не лучшие времена. Да, это риск, но Сергею всего 18, и у него точно есть право на ошибку — впереди еще много лет карьеры. Пока же остается только наблюдать и надеяться, что Пиняев примет верное для развития своего таланта решение.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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