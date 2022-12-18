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Чемпионат мира — оазис романтизма. Это позволяет так сверкать Месси и Гризманну

Максим Никитин
Корреспондент
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Лионель Месси и Антуан Гризманн.
Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар в 2014 году.
Фото Global Look Press
Хуан Роман Рикельме.
Фото Global Look Press
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В клубном футболе места романтизму не осталось.

Чемпионат мира в Катаре для меня — точно особенный и важный. И, как кажется, каждый последующий станет все более эксклюзивным, поскольку в этих турнирах, в отличие от клубного, можно погрузиться в футбол, в котором созданы идеальные условия для сенсации и подвига.

Нет, понятно, что современный клубный футбол есть за что любить. В нем эстетика плотно слилась с расчетом: тотальный прессинг — с ультразвуковым дриблингом, а многоэтажные тактические задания — с мгновениями импровизации, время которых, правда, тоже строго ограничено.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Но в нем почти не бывает простора для героя, который, наплевав на тактические механизмы, сделал бы что-то значимое в одиночку. Например, вытащил бы команду в финал Лиги чемпионов. Сейчас сложно представить ситуацию, когда один футболист становится важнее системы. Во всяком случае на каком-то более или менее серьезном отрезке.

Один пытался. Лионель Месси не просто так ушел в «ПСЖ». В какой-то момент «Барселона» превратилась в футбольного ретрограда из-за веры, что Лео способен выигрывать турниры в одиночку: без внятной системы и сопоставимых мастеров в каждой линии рядом.

Лионель Месси. ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения

Вы помните последнюю победу «Барсы» в ЛЧ? Сезон-2014/15. Месси в компании Луиса Суареса и Неймара, а еще Андрес Иньеста и совсем праймовый Бускетс — чуть глубже. Эта команда не зацикливалась на величии Месси, а сверкала гранями возможностей. После той победы возможности команды постепенно таяли и превратили гигантский клуб в храм, где все четко знали, в кого они верят. Но кроме веры не умели ничего значимого.

Плохо, когда идолу приходится выходить на поле не с партнерами, а с болельщиками. Но это на клубном уровне, где властвует упорядоченность. А вот в играх сборной так, видимо, еще можно. И, надеюсь, будет можно всегда.

Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар в 2014 году. Фото Global Look Press
Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар в 2014 году.
Фото Global Look Press

Месси в сборной Аргентины — чистейший романтизм. Хаотичный футбол сборных разрешает феноменам творить где угодно и как угодно. Лео играет почти без привязки к зоне, партнерам и здравому смыслу. Он играет будто бы в прострации, не обращая внимания ни на что, кроме мяча. Правый фланг на своей половине поля, штрафная площадь соперника, центральный круг: где мяч — там он. Где он — там магия.

Что-то похожее исполняет Антуан Гризманн. Его функции тоже сложно считать, и почти невозможно понять, где он окажется в следующую минуту. Ясно одно: там, скорее всего, будет остро или эстетично. Кто он? «Восьмерка»? «Десятка»? «Оттянутый форвард»? Думаю, определенно вам не скажет даже Дидье Дешам. И сам Антуан не скажет. Но какая разница, если он показывает лучший футбол в жизни?

Я уверен, многие влюбляются в нападающих — они забивают голы, появляются в протоколах и оформляют результат. Но еще больше людей привязываются к «десяткам», то есть к классическим атакующим полузащитникам, которым, строго говоря, наплевать на тактику. Которые просто берут мяч и играют в футбол как умеют.

Антуан Гризманн с&nbsp;мячом. Гризманн — мозг сборной Франции в Катаре. А по Марокко мы в том числе будем вспоминать ЧМ-2022

В этом смысле время сейчас бедное, игроков таких почти нет. Тем более что в центре плотно и креативить разрешается только на флангах, хотя еще лет двадцать назад я кайфовал от Хуана Романа Рикельме, который почти в одиночку затащил «Вильярреал» в полуфинал ЛЧ.

Когда он не забил решающий пенальти Леманну — я рыдал. Потому что у героя не получилось. Вот он, чистый драматизм, но как запоминается! Именно поэтому люди искали нового Марадону в Савиоле, Месси, Рикельме, Тевесе и много ком еще. Но не находили.

Хуан Роман Рикельме. Фото Global Look Press
Хуан Роман Рикельме.
Фото Global Look Press

Почему так мощна вселенная супергероев? Потому что обычному человеку хочется ощущать присутствие нечеловеческой силы хотя бы в образах.

И вот, кажется, на этом ЧМ стало ясно, что в клубном футболе осталось место для локальных достижений, а все эти «десятки», романтизм и подлинное масштабное геройство сохранились только на мировых чемпионатах, где тренеры просто не успевают настроить циничные командные механизмы, плотность и все остальное, что убирает пространство между линиями.

Так что ЧМ — оазис, в котором еще находится место творчеству и подвигу. Собственно, поэтому мы так восхищаемся Гризманном, Месси и их плавающими позициями.

А еще зачерпываем вдохновение от настоящего, хоть и «двороватого» футбола, который футбольный прогресс вышвырнул из нашей повседневности.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Антуан Гризманн
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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