Чемпионат мира — оазис романтизма. Это позволяет так сверкать Месси и Гризманну

В клубном футболе места романтизму не осталось.

Чемпионат мира в Катаре для меня — точно особенный и важный. И, как кажется, каждый последующий станет все более эксклюзивным, поскольку в этих турнирах, в отличие от клубного, можно погрузиться в футбол, в котором созданы идеальные условия для сенсации и подвига.

Нет, понятно, что современный клубный футбол есть за что любить. В нем эстетика плотно слилась с расчетом: тотальный прессинг — с ультразвуковым дриблингом, а многоэтажные тактические задания — с мгновениями импровизации, время которых, правда, тоже строго ограничено.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Но в нем почти не бывает простора для героя, который, наплевав на тактические механизмы, сделал бы что-то значимое в одиночку. Например, вытащил бы команду в финал Лиги чемпионов. Сейчас сложно представить ситуацию, когда один футболист становится важнее системы. Во всяком случае на каком-то более или менее серьезном отрезке.

Один пытался. Лионель Месси не просто так ушел в «ПСЖ». В какой-то момент «Барселона» превратилась в футбольного ретрограда из-за веры, что Лео способен выигрывать турниры в одиночку: без внятной системы и сопоставимых мастеров в каждой линии рядом.

Вы помните последнюю победу «Барсы» в ЛЧ? Сезон-2014/15. Месси в компании Луиса Суареса и Неймара, а еще Андрес Иньеста и совсем праймовый Бускетс — чуть глубже. Эта команда не зацикливалась на величии Месси, а сверкала гранями возможностей. После той победы возможности команды постепенно таяли и превратили гигантский клуб в храм, где все четко знали, в кого они верят. Но кроме веры не умели ничего значимого.

Плохо, когда идолу приходится выходить на поле не с партнерами, а с болельщиками. Но это на клубном уровне, где властвует упорядоченность. А вот в играх сборной так, видимо, еще можно. И, надеюсь, будет можно всегда.

Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар в 2014 году. Фото Global Look Press

Месси в сборной Аргентины — чистейший романтизм. Хаотичный футбол сборных разрешает феноменам творить где угодно и как угодно. Лео играет почти без привязки к зоне, партнерам и здравому смыслу. Он играет будто бы в прострации, не обращая внимания ни на что, кроме мяча. Правый фланг на своей половине поля, штрафная площадь соперника, центральный круг: где мяч — там он. Где он — там магия.

Что-то похожее исполняет Антуан Гризманн. Его функции тоже сложно считать, и почти невозможно понять, где он окажется в следующую минуту. Ясно одно: там, скорее всего, будет остро или эстетично. Кто он? «Восьмерка»? «Десятка»? «Оттянутый форвард»? Думаю, определенно вам не скажет даже Дидье Дешам. И сам Антуан не скажет. Но какая разница, если он показывает лучший футбол в жизни?

Я уверен, многие влюбляются в нападающих — они забивают голы, появляются в протоколах и оформляют результат. Но еще больше людей привязываются к «десяткам», то есть к классическим атакующим полузащитникам, которым, строго говоря, наплевать на тактику. Которые просто берут мяч и играют в футбол как умеют.

В этом смысле время сейчас бедное, игроков таких почти нет. Тем более что в центре плотно и креативить разрешается только на флангах, хотя еще лет двадцать назад я кайфовал от Хуана Романа Рикельме, который почти в одиночку затащил «Вильярреал» в полуфинал ЛЧ.

Когда он не забил решающий пенальти Леманну — я рыдал. Потому что у героя не получилось. Вот он, чистый драматизм, но как запоминается! Именно поэтому люди искали нового Марадону в Савиоле, Месси, Рикельме, Тевесе и много ком еще. Но не находили.

Хуан Роман Рикельме. Фото Global Look Press

Почему так мощна вселенная супергероев? Потому что обычному человеку хочется ощущать присутствие нечеловеческой силы хотя бы в образах.

И вот, кажется, на этом ЧМ стало ясно, что в клубном футболе осталось место для локальных достижений, а все эти «десятки», романтизм и подлинное масштабное геройство сохранились только на мировых чемпионатах, где тренеры просто не успевают настроить циничные командные механизмы, плотность и все остальное, что убирает пространство между линиями.

Так что ЧМ — оазис, в котором еще находится место творчеству и подвигу. Собственно, поэтому мы так восхищаемся Гризманном, Месси и их плавающими позициями.

А еще зачерпываем вдохновение от настоящего, хоть и «двороватого» футбола, который футбольный прогресс вышвырнул из нашей повседневности.