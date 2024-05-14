Эдерсон может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес в скором времени может покинуть команду, сообщает журналист Джейсон Берт.

По данным источника, в игроке заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Стороны готовы осуществить трансфер в ближайшее трансферное окно.

Эдерсон играет в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. 30-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 32 матча АПЛ, 12 из которых отстоял на ноль.