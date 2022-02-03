Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Арсенал» взял Деспотовича

Нападающий Джордже Деспотович стал игроком тульского «Арсенала». Контракт рассчитан на три года. Ранее 29-летний серб расторг контракт с «Рубином», став свободным агентом. До этого форвард выступал за «Оренбург» и «Црвену Звезду». В этом сезоне Деспотович принял участие в девяти матчах РПЛ, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Игнатьев — в «Крыльях Советов»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев перешел в «Крылья Советов» на правах аренды. В соглашении есть опция выкупа.

До этого форвард выступал за «Краснодар». Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в два миллиона евро. В нынешнем сезоне Игнатьев провел в РПЛ девять матчей и не отметился результативными действиями.

Обамеянг стал игроком «Барселоны»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг подписал контракт с «Барселоной» в статусе свободного агента. До этого форвард разорвал договор с «Арсеналом». Соглашение рассчитано до 2025 года. Также в нем прописаны отступные в размере 100 миллионов евро. В текущем сезоне АПЛ 32-летний футболист сыграл 14 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Гомис — в «Галатасарае»

Нападающий Бафетемби Гомис вернулся в «Галатасарай». Контракт подписан на 1,5 года с возможностью продления ещё на один. Последним клубом 36-летнего игрока был «Аль-Хиляль» — из него он ушел в 2021 году. До этого футболист выступал за «Марсель», «Лион» и «Милан». Transfermarkt оценивает форварда в 1,2 миллиона евро.